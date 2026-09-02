Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στη 12η θέση του FIBA Power Rankings μετά το «παράθυρο» του Αυγούστου, υποχωρώντας μια θέση συγκριτικά με τον προηγούμενο προκριματικό γύρο.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε άλλο ένα «παράθυρο» στη β' προκριματική φάση του MundoBasket 2027 και βρίσκεται -πλέον- στη 12η θέση του FIBA Power Rankings, υποχωρώντας κατά μια θέση συγκριτικά με τον προηγούμενο προκριματικό γύρο.

Η γαλανόλευκη μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας (108-106) στο κατάμεστο «T-Center» (31/08) βρίσκεται στο 4-4 και παραμένει στο... κόλπο της πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Ωστόσο, η ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα (28/08, 82-76) στοίχισε στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μια θέση στη σχετική λίστα, καθώς βρισκόταν στην 11η μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου «παραθύρου».

Στην κορυφή φιγουράρει σταθερά η Τουρκία, που ήδη έχει προκριθεί, στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία, ενώ στην τρίτη θέση αναρριχήθηκε η Γερμανία.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Τουρκία

2. Γαλλία

3. Γερμανία

4. Σερβία

5. Κροατία

6. Πολωνία

7. Ουκρανία

8. Ισπανία

9. Ιταλία

10. Φινλανδία

11. Γεωργία

12. Ελλάδα

13. Λιθουανία

14. Πορτογαλία

15. Σλοβενία

16. Σουηδία

17. Ουγγαρία

18. Λετονία

19. Μαυροβούνιο

20. Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21. Ισλανδία

22. Εσθονία

23. Ολλανδία

24. Ισραήλ