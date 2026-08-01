Μπογκντάνοβιτς: «Πάντα σκέφτομαι την επιστροφή στην Παρτίζαν»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σε δηλώσεις του στη Σερβία, αναφέρθηκε στο πιθανό ενδεχόμενο να επιστρέψει στη EuroLeague για λογαριασμό της Παρτίζαν.

Παρότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν κρύβει την αγάπη του για την Παρτίζαν.

Ο Σέρβος γκαρντ, φιλοξενήθηκε σε μέσο της χώρας του και μεταξύ άλλων δήλωσε πως πάντα σκέφτεται την επιστροφή του στην ομάδα του Βελιγραδίου, στην οποία αγωνίστηκε από το 2010 μέχρι το 2014.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς:

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Κάθε καλοκαίρι περνάω λίγο χρόνο στο Μαυροβούνιο, οπότε είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που επέστρεψα ξανά. Θυμάμαι τα πάντα από τα παιδικά μου χρόνια εδώ. Παίζαμε απίστευτα και αξέχαστα μονά στα τοπικά γήπεδα, με σπουδαία παιχνίδια και εξαιρετικούς παίκτες».

Για τη νέα σεζόν και την προετοιμασία: «Νέο συμβόλαιο, νέα πρόκληση και νέα ομάδα. Υπέγραψα στο Χιούστον, είμαι πολύ χαρούμενος και θα δούμε τι θα μας φέρει αυτή η χρονιά. Ελπίζω ότι η έναρξη της προετοιμασίας μου εδώ θα με βοηθήσει. Τα χρόνια μου στο NBA με έμαθαν να δουλεύω σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού μου, αλλά κυρίως στην πειθαρχία και τη συνέπεια. Εξακολουθώ να προσπαθώ να είμαι απόλυτα αφοσιωμένος και πειθαρχημένος στο παιχνίδι».

Για μια πιθανή επιστροφή στην Παρτιζάν: «Πάντα υπάρχει η σκέψη. Όταν έχεις υπάρξει μέλος της Παρτιζάν, παραμένεις για πάντα μέλος της Παρτιζάν. Όσο αγωνίζεσαι, η Παρτιζάν θέλει να επιστρέφουν οι παλιοί της παίκτες, γιατί είναι γνωστό πόσα έχουν προσφέρει στον σύλλογο. Η Παρτιζάν είναι ένα ξεχωριστό μέρος, αλλά θα δούμε πού θα μας οδηγήσει ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει στο Χιούστον και το μυαλό μου είναι απόλυτα συγκεντρωμένο εκεί.

Δεν μπορώ να σκέφτομαι τι θα συμβεί σε δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Για τη φετινή σεζόν εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαι υγιής, να συμβάλω στην επιτυχία της ομάδας και να προσπαθήσω να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή».