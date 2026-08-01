Ο Κάιλ Όλμαν ξεκίνησε την καριέρα του από το Λαύριο του Χρήστου Σερέλη και επτά χρόνια αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρτίζαν για να παίξει στη EuroLeague!

Ένας παλιός γνώριμος από το ελληνικό πρωτάθλημα, ανακοινώθηκε χθες (31/07) από την Παρτίζαν, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη EuroLeague. Ο Κάιλ Όλμαν που ξεκίνησε από το Λαύριο του Χρήστου Σερέλη, μέσα σε έξι χρόνια έχει καταφέρει να βελτιωθεί και να κερδίσει θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ο 28χρονος γκαρντ, συστήθηκε στην Ελλάδα τη σεζόν 2019-2020, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λαυρίου, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του Χρήστου Σερέλη να κατακτήσει την 6η θέση στο πρωτάθλημα, με τον ίδιο να έχει μ.ο 11.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.

Αμέσως μετά ακολούθησε η Ρίγα, όπου είχε σημαντική βελτίωση και ανέβασε τα νούμερά του, σκοράροντας 15.3 πόντους ανά ματς, μοιράζοντας 4.8 ασίστ και κερδίζοντας επίσης 3.6 ριμπάουντ ανά ματς. Αποτέλεσε πολύτιμο... κομμάτι στο ρόστερ της ομάδας από τη Λετονία και την επόμενη χρονιά, πήρε μεταγραφή στην Παρί.

Στη Γαλλία έκατσε δύο χρόνια από το 2021 μέχρι το 2023, κάνοντας το ντεμπούτο του στο EuroCup και τον Νοέμβρη του '23 υπέγραψε με την Μπεσίκτας.

Έχοντας αποκομίσει δύο σεζόν εμπειρίας από το EuroCup, τη σεζόν 2024-25, έγινε από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της τουρκικής ομάδας, έχοντας μ.ο 10.5 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Την επόμενη χρονιά ήρθε η μετακίνησή του στην Τουρκ Τέλεκομ, όπου πρωταγωνίστησε, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο της καλύτερης πεντάδας στη διοργάνωση.

Πλέον ο Κάιλ Όλμαν είναι έτοιμος για την παρθενική του εμφάνιση στη EuroLeague και υπό τις οδηγίες του Ζοάν Πενιαρόγια να δείξει πως μπορεί να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.