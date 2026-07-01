Η προοπτική της επιστροφής του στην Ευρώπη συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, όμως ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποφάσισε να παραμείνει στο NBA.

Το όνομα του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είχε συνδεθεί έντονα το τελευταίο διάστημα με μια πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη, όμως, ο 33χρονος γκαρντ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όπως αποκάλυψε το ESPN και ο Σαμς Σαράνια, ο Μπογκντάνοβιτς συμφώνησε με τους Χιούστον Ρόκετς για μονοετές συμβόλαιο, με τους ανθρώπους της ομάδας να κινούνται άμεσα για να τον πείσουν να γίνει μέλος του ρόστερ τους. Με αυτή τη συμφωνία, ο διεθνής Σέρβος θα αγωνιστεί για 10η συνεχόμενη σεζόν στο NBA, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς εξασφαλίζεται έτσι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και οι παροχές της Ένωσης Παικτών (NBPA), που είναι οι πιο ισχυρές σε όλον τον αθλητισμό.

Free agent Bogdan Bogdanovic has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Rockets executives recruited Bogdanovic tonight and now land an established, playoff-tested shooter for his 10th NBA season. pic.twitter.com/U68eAXWswS July 1, 2026

Η εξέλιξη αυτή βάζει, τουλάχιστον για την ώρα, τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Ευρώπη. Να τονιστεί ότι, οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν (μετατέθηκε από κοινού για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου) να μην ενεργοποιήσουν την team option των 16 εκατομμυρίων δολαρίων που υπήρχε στο συμβόλαιό του, με αποτέλεσμα ο 33χρονος Σέρβος να αποκτήσει την ελευθερία να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί καταλήγοντας στους Χιούστον Ρόκετς.