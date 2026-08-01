Χεζόνια: «Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA»
Στους Καβαλίερς θα συνεχίσει την καριέρα του και επίσημα ο Μάριο Χεζόνια, με την ομάδα του Κλίβελαντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Ο Κροάτης φόργουορντ, μετά το «σίριαλ» που έγινε σχετικά με το μέλλον του, πραγματοποίησε την πρώτη του δήλωση ως παίκτης των «Καβς», τονίζοντας πως ποτέ δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε από το NBA.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάριο Χεζόνια:
«Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA, αλλά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και χρειαζόμουν πολύ! Είμαι πολύ χαρούμενος που το νέο μου κεφάλαιο είναι με τους Καβαλίερς, μια ομάδα και έναν οργανισμό που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν!».
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Never liked how I left the NBA but these past 5 years have been exactly what I wanted and much needed! I am super happy that my new chapter is with @cavs a team and organization that I have always admired and respected! 🫡💛♥️⚔️ https://t.co/woCdL0jmiC— Mario Hezonja (@mariohezonja) July 31, 2026
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