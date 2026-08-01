Ο Μάριο Χεζόνια μέσω ανάρτησης, μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις μετά την ανακοίνωση των Καβαλίερς για την απόκτησή του.

Στους Καβαλίερς θα συνεχίσει την καριέρα του και επίσημα ο Μάριο Χεζόνια, με την ομάδα του Κλίβελαντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Κροάτης φόργουορντ, μετά το «σίριαλ» που έγινε σχετικά με το μέλλον του, πραγματοποίησε την πρώτη του δήλωση ως παίκτης των «Καβς», τονίζοντας πως ποτέ δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε από το NBA.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάριο Χεζόνια:

«Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA, αλλά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και χρειαζόμουν πολύ! Είμαι πολύ χαρούμενος που το νέο μου κεφάλαιο είναι με τους Καβαλίερς, μια ομάδα και έναν οργανισμό που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν!».