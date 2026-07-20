Χεζόνια: Αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει στο NBA
Το φινάλε στην υπόθεση του Μάριο Χεζόνια, δεν αφήνει ευχάριστη τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπήρχε μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομα του Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος ήταν γνωστό ότι επιθυμούσε την επιστροφή του στο NBA.
Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, ο Χεζόνια αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του και να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.— Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026
BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA.
Η ρήτρα του μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα (20/07) και ίσχυε μόνο για το NBA και όχι για κάποια ομάδα της EuroLeague. Με βάση το δημοσίευμα του Ντε Λούκας, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η ομάδα που θα πάει ο Χεζόνια.
Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο του να πάει σε ομάδα του NBA και αργότερα μέσα στο καλοκαίρι να επιστρέψει στη EuroLeague για λογαριασμό της Ντουμπάι BC, άμα αποδεσμευτεί.
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