Ο Μάριο Χεζόνια φαίνεται ότι αποφάσισε να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να συνεχίσει στο NBA.

Το φινάλε στην υπόθεση του Μάριο Χεζόνια, δεν αφήνει ευχάριστη τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπήρχε μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομα του Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος ήταν γνωστό ότι επιθυμούσε την επιστροφή του στο NBA.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, ο Χεζόνια αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του και να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

Η ρήτρα του μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα (20/07) και ίσχυε μόνο για το NBA και όχι για κάποια ομάδα της EuroLeague. Με βάση το δημοσίευμα του Ντε Λούκας, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η ομάδα που θα πάει ο Χεζόνια.

Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο του να πάει σε ομάδα του NBA και αργότερα μέσα στο καλοκαίρι να επιστρέψει στη EuroLeague για λογαριασμό της Ντουμπάι BC, άμα αποδεσμευτεί.