Ο Μάριο Χεζόνια αναιρεί τον ίδιο του τον... εαυτό, αφού στο παρελθόν δεν ήθελε να ακούει για την πιθανότητα επιστροφής του στο NBA, μιας επιστροφής που μοιάζει αρκετά πιθανή.

Πως αλλάζουν οι καιροί... Ο Μάριο Χεζόνια επιθυμεί να επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο του NBA» και σύμφωνα με τον Σαράνια οι Γουόριορς και οι Καβαλίερς έχουν βάλει στο... μάτι τον Κροάτη διεθνή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σίριαλ του επόμενου προορισμού της καριέρας του 31χρονου παίκτη καλά κρατεί με τον ίδιο να έχει ξεκαθαρίσει από τη λήξη της προηγούμενης σεζόν, πως θέλει να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλιστα ο ίδιος φέρεται να έχει πληρώσει το σχετικό buy out στη Βασίλισσα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο ο Super Mario διαψεύδει τον ίδιο του τον εαυτό, αφού στο παρελθόν απέκλειε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στην αμερικανική λίγκα. Ο έμπειρος Κροάτης έχει αγωνιστεί σε πάνω από 300 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όμως τον Απρίλιο του 2022 φαινόταν σίγουρος πως δεν θα ήθελε να ξαναδοκιμάσει το εν λόγω εγχείρημα.

Συγκεκριμένα τέσσερα χρόνια πριν, στο ρωσικό «Tatar-inform» είχε δηλώσει «πως υπήρχαν πολλά που δεν του άρεσαν εκεί, όπως η έλλειψη σεβασμού, μεταξύ άλλων».

Αναλυτικά τα όσα είχε δηλώσει ο Μάριο Χεζόνια:

«Υπήρχαν πολλά που δεν μου άρεσαν εκεί. Δεν πρόκειται να επιστρέψω στο NBA, δεν έλαβα τον σεβασμό που μου άξιζε. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, το NBA είναι περισσότερο ένα σόου παρά το ίδιο το παιχνίδι».