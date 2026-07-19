Ρεάλ Μαδρίτης: Κρίσιμες ώρες για Χεζόνια και NBA
Για ένα ακόμη καλοκαίρι, ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης φαίνεται ότι επιθυμεί να επιστρέψει στο NBA και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες τόσο για αυτόν, όσο και για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Χεζόνια δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο έχει ισχύ έως το 2029. Ωστόσο, το συμβόλαιό του περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης για το NBA, η οποία του επιτρέπει να μετακομίσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα, με το ποσό της αποδέσμευσης να εκτιμάται στα 850.000 δολάρια.
Η προθεσμία για τη συγκεκριμένη ρήτρα, είναι μέχρι τη Δευτέρα (20/07), το οποίο σημαίνει ότι άμα είναι να αποχωρήσει για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα υπάρχουν εξελίξεις άμεσα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι άμα περάσει η προθεσμία, δεν σημαίνει ότι ο παίκτης δεν θα μπορεί να πάει στο NBA, απλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει το buy out και θα πρέπει η όποια ομάδα, να μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
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