Ο Μάριο Χεζόνια αναφέρει η «Marca» πως κάνει τα πάντα για να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Ντουμπάι να αποτελεί τον στόχο του, ενώ οι Ισπανοί εμπλέκουν την Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός κάδρου.

Παρότι δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης για να αγωνιστεί σε άλλο ευρωπαϊκό σύλλογο, αλλά μόνο για το ΝΒΑ, ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» κάνει τα πάντα για να αποχωρήσει από τη «βασίλισσα» την ώρα που όλα παραμένουν ρευστά στον σύλλογο!

Ο Κροάτης φόργουορντ ως γνωστόν έχει ΝΒΑ out ύψους 850.000 δολαρίων, μόνο για να επιστρέψει ξανά στον «μαγικό κόσμο» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αντίθετα, δεν προβλέπεται ποσό για την αποδέσμευση του από τη Ρεάλ, γεγονός που δυσκολεύει την αποχώρηση του.

Παρ' ολ' αυτά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο ίδιος κάνει τα πάντα για να αποδεσμευτεί, καθώς όπως έχει γράψει από την 1 Ιουλίου το Gazzetta θέλει να αγωνιστεί στη Ντουμπάι του Τσάβι Πασκουάλ.

Βέβαια, οι Ισπανοί για έναν δικό τους λόγο, που δεν έχει εξήγηση αναφέρουν πως μπορεί να απασχολήσει η περίπτωση του τον Παναθηναϊκού AKTOR, κάτι που δεν έχει βάση, δεδομένου ότι στις θέσεις των φόργουορντ υπάρχει υπερπληθώρα παικτών στην ελληνική ομάδα. Η επόμενη επιλογή που έχει στη διάθεση του σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Ισπανία είναι η Αναντολού Εφές, γεγονός που στηρίζεται σε αναφορές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση όπως έχει επισημανθεί η πρώτη επιλογή για τον ίδιο είναι η Ντουμπάι και γι' αυτό το επόμενο διάστημα αναμένεται να πιέσει ακόμη πιο πολύ τη διοίκηση, ώστε να μπει στη διαδικασία να συζητήσει την αποχώρηση του, καθώς δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με την ιδέα της συνεργασίας του με τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ.