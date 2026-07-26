Ο Λόνι Γουόκερ που αποχωρεί από την Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκονταν στα ραντάρ της Παρτίζαν, αλλά η προοπτική απόκτησης του Λούκα Βιλντόσα δυσκολεύει τα πράγματα.

Το μέλλον του Λόνι Γουόκερ είναι ξεκάθαρα μακριά από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ήδη έχουν ενδιαφερθεί για εκείνον η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρτίζαν, ωστόσο η επικείμενη μεταγραφή του Λούκα Βιλντόσα στην ομάδα του Βελιγραδίου περιπλέκει την κατάσταση για τον Αμερικανό γκαρντ.

Το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με την «ομάδα του λαού», αλλά εδώ και αρκετό καιρό η διοίκηση των Ισραηλινών εξετάζει ένα πρόωρο διαζύγιο με τον παίκτη.

Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ ο Λόνι Γουόκερ ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων με την Παρτίζαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης, δυο ομάδες που θέλουν ενίσχυση της περιφερειακής τους γραμμής. Πολλοί θεωρούν τη «βασίλισσα» ως τον επόμενο προορισμό του Αμερικανού γκαρντ, ενώ η προοπτική μετακόμισης του στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν φαίνεται πως περιπλέκεται.

Σύμφωνα με το Sport Klub, η μεταγραφή του Λόνι Γουόκερ στην Παρτίζαν, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς τα τελευταία 24ωρα αυξάνονται οι πιθανότητες απόκτησης του Λούκα Βιλντόσα.

Η προοπτική απόκτησης του Αργεντίνου πόιντ γκαρντ θα μειώσει αισθητά τον χώρο και τον χρόνο για μια ακόμη μεταγραφή στην περιφέρεια της Παρτίζαν. Γι' αυτό και φαίνεται πως η επικείμενη απόκτηση του Βιλντόσα θα κλείσει πιθανότατα την πόρτα στον Λόνι Γουόκερ.

