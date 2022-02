To Gazzetta... ξεψαχνίζει όλες τις σημαντικές ανταλλαγές της trade deadline και ξεχωρίζει κερδισμένους και χαμένους της διαδικασίας.

Την Πέμπτη είχαμε την trade deadline του ΝΒΑ και αρκετές ομάδες κινήθηκαν εντυπωσιακά, ανεβάζοντας επίπεδο το ρόστερ τους. Ορισμένες ανταλλαγές προκάλεσαν θόρυβο, ενώ άλλες πέρασαν κάτω από το... ραντάρ. Υπήρχαν ομάδες που αποδυναμώθηκαν θεωρητικά με τους παίκτες που έχασαν.

Το Gazzetta στέκεται στους κερδισμένους και τους χαμένους της διαδικασίας, έχοντας υπόψιν του τις σημαντικότερες μετακινήσεις.

Μπακς

Εδώ και καιρό το Μιλγουόκι έψαχνε έναν ψηλό για να δώσει βοήθειες στον Γιάννη και να παλέψει μέσα στη ρακέτα. Ήθελε έναν παίκτη για να δώσει πόντους στο post και να παίξει άμυνα. Τον βρήκε στο πρόσωπο του έμπειρου και πρωταθλητή με τους Ράπτορς, Ιμπάκα, με τον Κονγκολέζο να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια και στο τρίποντο. Έδωσε τον Ντιβιτσέντζο στους Κινγκς, ωστόσο ο Ντόντε ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς τους τελευταίους μήνες και σε καμιά περίπτωση δεν είναι κενό που δεν καλύπτεται εκ των έσω.

Χόρνετς

Οι Χόρνετς αποτελούν μία από τις εκπλήξεις της σεζόν και δυνάμωσαν ακόμα περισσότερο με την απόκτηση του Μόντρεζλ Χάρελ. Δύσκολος χαρακτήρας που όμως αν κολλήσει σε ένα σύνολο, μπορεί να κάνει θαύματα όπως έκανε στους Κλίπερς όπου αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης. Θα δώσει σημαντικές λύσεις στη ρακέτα των σφηκών και θα αποτελέσει μια ικανότατη τετράδα με Μπολ-Μπρίτζες-Χέιγουορντ.

Ουίζαρντς

Μπορεί να διαφωνήσουν πολλοί πως οι Ουίζαρντς είναι κερδισμένοι που πήραν Πορζίνγκις και έδωσαν Μπέρτανς και Ντίνγουιντι, όμως υπάρχει εξήγηση που βρίσκονται στην κατηγορία αυτή.

Εδώ και καιρό ο Ντίνγουιντι είχε θέματα με την ομάδα και αρκετοί παίκτες δεν είχαν την καλύτερη άποψη για εκείνον, άρα η αποχώρηση του έδωσε ηρεμία στην ομάδα. Από την άλλη ο Μπέρτανς μπορεί να είναι καλός τρίποντος, όμως ποτέ δεν είχε τη σταθερότητα και την ποιότητα για να αξίζει το μεγάλο συμβόλαιο που υπέγραψε. Από την άλλη ο Πορζίνγκις είναι στάσιμος, αλλά θα δώσει στους Ουίζαρντς καλό εξωτερικό σουτ από ψηλό και άμυνα κοντά στη ρακέτα, κάτι που δεν πρόσφερε σε καμιά περίπτωση ο Χάρελ.

Σανς

Δεν έκαναν την σπουδαία κίνηση, ωστόσο γέμισαν το ρόστερ τους, δίνοντας βάθος στον πάγκο τους που θα χρειαστεί για να μεγάλα ματς των playoffs που θα έρθουν. Απέκτησαν τον Τόρι Κρεγκ που θα δώσει τις μάχες τους στην άμυνα και θα βάλει και μερικά τρίποντα όταν θα χρειαστούν, ενώ πήραν και τον Άαρον Χόλιντεϊ, ο οποίος θα επιτρέψει στον Μόντι Ουίλιαμς να ανοίξει το rotation στα γκαρντ και να ξεκουράσει Πολ και Κάμερον Πέιν.

Σέλτικς

Οι Κέλτες κινήθηκαν έξυπνα, αποκτώντας τον Ντέρικ Ουάιτ που είναι ένα ψηλό γκαρντ που μπορεί να παίξει άμυνα και να οργανώσει εξαιρετικά το παιχνίδι. Έδιωξαν τον Ρίτσαρντσον που δεν κόλλησε ποτέ στην ομάδα, ενώ έφυγε και ο Σρούντερ. Η αλήθεια είναι πως με τους Τέιτουμ και Μπράουν στην ομάδα, είναι δύσκολο να ταιριάξει ο Σρούντερ. Και οι τρεις θέλουν τη μπάλα στα χέρια τους για να δημιουργούν για τον εαυτό τους και χάνεται η ομαδικότητα. Το Ουάιτ-Μπράουν-Τέιτουμ είναι μια πολύ πιο ισορροπημένη τριάδα, με τον Ουάιτ να είναι ένα πιο ισορροπημένο γκαρντ. Η Βοστώνη χωρίς να κάνει θόρυβο, έφτιαξε τη χημεία στο ρόστερ της. Φυσικά οι Σέλτικς πήραν και τον Τάις ξανά, γεμίζοντας τη ρακέτα τους. Ο Ουίλιαμς πλεον θα βρει παρέα στο ζωγραφιστό.

Πέλικανς

Οι Μπλέιζερς αποφάσισαν να «σπάσουν» το δίδυμο Ντάμιαν Λίλαρντ - Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και έτσι έστειλαν στους Πέλικανς τον Σι Τζέι. Από την άλλη το Πόρτλαντ πήρε Τζος Χαρτ, Τόμας Σατοράνσκι και Αλεξάντερ-Ουόκερ (τους δυο τελευταίους τους έδωσε σε νέα ανταλλαγή).

Οι πελεκάνοι κατάφεραν να βάλουν στο ρόστερ τους ένα από τα κορυφαία... δεύτερα βιολιά του ΝΒΑ με τον ΜακΚόλουμ, ο οποίος θα αποτελέσει ισχυρό δίδυμο με τον Ίνγκραμ, ενώ η ομάδα έχει ακόμα Γκρέιαμ, Βαλανσιούνας και περιμένει τον τραυματία Ζάιον. Αν όλοι αυτοί είναι στα καλά τους, μιλάμε για εντυπωσιακή πεντάδα. Οι... πελεκάνοι φαίνεται να κουράστηκαν να μένουν εκτός playoffs και θέλουν να επιστρέψουν τουλάχιστον στο play in τουρνουά. Εντυπωσιακή κίνηση με τον ΜακΚόλουμ που λίγοι περίμεναν.

The Nets are trading James Harden to the Sixers in a deal for Ben Simmons, per @ShamsCharania @NBAonTNT pic.twitter.com/5VF7PKJErY