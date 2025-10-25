NBA: Εκτός έδρας νίκες για Χοκς, Καβαλίερς και Γουίζαρντς
Οι Ατλάντα Χοκς άντεξαν στο ντέρμπι με τους Ορλάντο Μάτζικ και μπόρεσαν αν επικρατήσουν με 111-107.
Μπορεί στο πρώτο δωδεκάλεπτο η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες να ήταν μικροί, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν εκείνη που τελείωσαν στο ημίχρονο έχοντας φτάσει στο 61-51. Μάλιστα, διατήρησαν το προβάδισμα και στην τρίτη περίοδο, προτού οι φιλοξενούμενοι κάνουν την ανατροπή για τη νίκη.
Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον είχε ο Τρέι Γιανγκ που έφτασε τους 25 πόντους ενώ από τους ηττημένους τον είχε ο Φραντζ Βάγκνερ που έφτασε τους 27.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-25, 61-51, 86-78, 107-111
Νετς - Καβαλίερς 124-131
Έχοντας ηγέτη τον Ντόνοβαν Μίτσελ, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κατάφεραν να πάρουν την εκτός έδρας νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς με 131-124.
Οι φιλοξενούμενοι έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό τους, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 63-51. Στην τρίτη περίοδο συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα και μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έχοντας φτάσει στο 108-86. Εκεί οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση αλλά δεν πρόλαβαν να γυρίσουν την αναμέτρηση.
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο ηγέτης για τους νικητές έχοντας σημειώσει 35 πόντους ενώ από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Καμ Τόμας με 33 πόντους αλλά και ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ των 31 πόντων και 8 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-34, 51-63, 86-108, 124-131
Μάβερικς - Γουίζαρντς 107-117
Την πρώτη τους νίκη στη σεζόν σημείωσαν οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, οι οποίοι πέρασαν νικηφόρα από το Τέξας. Πιο συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν των Ντάλας Μάβερικς με 117-107.
Οι γηπεδούχοι τελείωσαν την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 35-28, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία και στο τέλος του ημιχρόνου ήταν μπροστά με 58-52. Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, οι Γούιζαρντς ανέβασαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 91-78 και παρέμειναν μπροστά μέχρι και τη λήξη.
Πρώτος σκόρερ για τους Γουίζαρντς ήταν ο Κισόν Τζορτζ με 34 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ για τους Μάβερικς ο Άντονι Ντέιβις με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ
Τα δωδεκάλεπτα: 35-28, 52-58, 78-91, 107-117
