Οι Μπακς πήραν τον ψηλό που έψαχναν για να γεμίσει τη ρακέρα τους με την απόκτηση του Σερζ Ιμπάκα.

Έξυπνη κίνηση από τους Μπακς λίγο πριν την trade deadline. Tα... ελάφια απέκτησαν τον Σερζ Ιμπάκα, προσθέτοντας ποιότητα, εμπειρία, δύναμη και έναν σπεσιαλίστα στην άμυνα στη ρακέτα τους. Επιπλέον πήραν και δύο μελλοντικά πικ δεύτερου γύρου.

Στην ανταλλαγή μπήκαν συνολικά τρεις ομάδες, με τους Κινγκς να παίρνουν τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο από το Μιλγουόκι. Ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ έφυγε από το Σακραμέντο και πήγε στο Ντιτρόιτ.

Το Μιλγουόκι έστειλε και στους Κλίπερς τους Σέμι Οτζελέγιε και Ρόντνεϊ Χουντ. Tέλος οι Κινγκς εκτός του Ντιβιτσέντζο, πήραν Τζος Τζάκσον και Τρέι Λάιλς.

Ο Ιμπάκα απέκλεισε το Μιλγουόκι το 2019 σαν παίκτης των Ράπτορς στους τελικούς Ανατολής, τότε που το Τορόντο έφτασε στον τίτλο. Τη σεζόν που διανύουμε τα στατιστικά του είναι πεσμένα σε σχέση με το παρελθόν, αφού είχε 6.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα 35 ματς με τη φανέλα των Κλίπερς.

