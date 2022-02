Ανταλλαγή πέντε παικτών ανάμεσα σε τρεις ομάδες, με τον τραυματία Τζο Ινγκλς να καταλήγει στο Πόρτλαντ και τον Τόμας Σατοράνσκι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Λίγες ώρες προτού εκπνεύσει η διορία για τις ανταλλαγές, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και οι Γιούτα Τζαζ προχώρησαν σε μία μετακίνηση πέντε παικτών.

Ο Τζο Ινγκλς, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με ρήξη χιαστού, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, κατέληξε στο Πόρτλαντ, μαζί με τον Ελάιτζα Χιουζ (και μία επιλογή στον 2ο γύρου του Draft).

Η Γιούτα έλαβε τον Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ από τον Πόρτλαντ, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή του στους Μπλέιζερς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ενώ οι Σπερς τους παραχώρησαν τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

