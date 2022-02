Σέλτικς και Σπερς αντάλλαξαν Ντέρικ Ουάιτ και Τζος Ρίτσαρντσον.

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές, μετά τη σπουδαία μετακίνηση του Τζέιμς Χάρντεν στους Σίξερς, του Σίμονς στο Μπρούκλιν και του Ιμπάκα στο Μιλγουόκι. Οι Σέλτικς έστειλαν τον Τζος Ρίτσαρντσον στους Σπερς και απέκτησαν τον Ντέρικ Ουάιτ.

Ο Ρίτσαρντσον μετρά φέτος 9.7 πόντους και 2.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε 44 ματς με τη Βοστώνη. Από την άλλη ο Ουάιτ είχε 14.4 πόντους, 5.6 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ με τη φανέλα του Σαν Αντόνιο.

Πλέον οι Κέλτες προσθέτουν ένα ψηλό γκαρντ και καλό αμυντικό στην περιφέρεια τους που θα βοηθήσει τους Τέιτουμ και Μπράουν. Έναν παίκτη που τον... έφτιαξε ο σπουδαίος Πόποβιτς στους Σπερς, όπως έκανε με τον Ντεζούντε Μάρεϊ που φέτος θα παίξει στο All Star Game.

