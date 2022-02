Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και οι Ντάλας Μάβερικς προχώρησαν στην ανταλλαγή των Κρίσταπς Πορζίνγκις και Σπένσερ Ντιγουίντι. Μαζί με τον τελευταίο θα παραχωρηθεί και ο Μπέρτανς.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς αλλάζουν σχεδόν όλο το ρόστερ τους! Μετά τον Μοντρέλζ Χάρελ που κατέληξε στη Σάρλοτ, αλλάζει φανέλα και ο Σπένσερ Ντινγουίντι.

Το πρώην μέλος των Μπρούκλιν Νετς, ο οποίος είχε δεχτεί αρνητικές κριτικές από τους συμπαίκτες του για τη συμπεριφορά του, παραχωρήθηκε στο Ντάλας. Και την αντίθετη διαδρομή θα ακολουθήσει ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, o οποίος έχει ενεργό συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 2023-2024, με το τελευταίο έτος να είναι δική του η επιλογή της ανανέωσης!

Το πείραμα με τη συνύπαρξη του Λετονου με τον Λούκα Ντόντσιτς δεν είχε επιτυχία, με τον Πορζίνγκις να χάνει πολλά ματς λόγω διάφορων τραυματισμών.

Στο deal προστέθηκε και ο Ντέιβις Μπέρτανς, ενώ οι Μάβερικς θα στείλουν μία επιλογή στο 2ο γύρο του Draft στους Ουίζαρντς.

