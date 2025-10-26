Με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά να έχει «γεμάτο» ματς (31π., 14ριμπ., 6ταπ.) και άλλους πέντε παίκτες να είναι «διψήφιοι», οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς με 118-107 και διατήρησαν το αήττητο (3-0) στο ξεκίνημα του NBA.

Το απόλυτο 3/3 διατήρησαν οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι βέβαια χρειάστηκε να κάνουν τα εύκολα λίγο πιο... δύσκολα μέχρι να φτάσουν στο τελικό 118-107 κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ήταν και πάλι εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά για την ομάδα του Τέξας, έχοντας 31 πόντους με 6/15 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 10/15 βολές, 14 ριμπάουντ, 6 τάπες, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής!

Επίσης άλλοι πέντε παίκτες των Σπερς ήταν «διψήφιοι» και συνέβαλαν τα μέγιστα για την τελική επικράτηση. Μάλιστα στο ημίχρονο το Σαν Αντόνιο είχε βρεθεί στο +21 (69-48) αλλά οι Νετς δεν το... έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν σε 103-103 στα 4:31 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Καμ Τόμας ήταν εξαιρετικός έχοντας 40 πόντους 11/25 εντός παιδιάς (6/13 δίποντα, 5/12 τρίποντα) και 13/13 βολές ωστόσο δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στην απόλυτη ανατροπή.

Για τους νικητές εκείνοι που αποδείχθηκαν άξιοι συμπαραστάτες του Γουεμπανιαμά ήταν οι Ντίλαν Χάρπερ (20π.), Κέλντον Τζόνσον (19π.) Ντέβιν Βάσελ (16π.), Τζουλιαν Σαμπανι (13π.) και Στέφον Καστλ (13π.) οι οποίοι με τη σειρά τους ήταν «διψήφιοι» στο σκοράρισμα.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 69-48, 88-81, 118-107.