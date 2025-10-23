Αυτή είναι η κορυφαία βραδιά του Σπένσερ Ντινγουίντι στο NBA

Ο Ολυμπιακός κοιτάζει σοβαρά την περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι για να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή, και το Gazzetta παρουσιάζει την κορυφαία βραδιά του Αμερικανού γκαρντ-φόργουορντ, όταν ξεπέρασε τους 40 πόντους σε έναν αγώνα.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ και πλέον φέρεται έτοιμος να περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό του Ολυμπιακού που κοιτάζει σοβαρά την περίπτωση του 32χρονου γκαρντ-φόργουορντ.

Ο Ντινγουίντι μπήκε στη λίγκα ως νο.24 στο 2014 NBA Draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Σε 621 αγώνες στη regular season, έχει σημειώσει 13 πόντους, 5.1 ασίστ και 3 ασίστ μ.ό., έχοντας αγωνιστεί σε πέντε ομάδες (Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Λέικερς).

Στις 21 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποίησε την πιο παραγωγική βραδιά της καριέρας του, σημειώνοντας 41 πόντους στην ήττα των Μπρούκλιν Νετς από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 118-105! Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που ο Ντινγουίντι ξεπέρασε τους 40 πόντους σε έναν αγώνα, ενώ είχε 19 παιχνίδια με 30+ πόντους στην καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το stat-line κόντρα στους Σπερς

41 πόντοι

14/29 σουτ εντός πεδιάς

10/18 δίποντα

4/11 τρίποντα

9/10 βολές

5 ασίστ

1 ριμπάουντ

4 λάθη

σε 34 λεπτά

Σημειωτέον, η σεζόν 2019/20 ήταν η καλύτερη της καριέρας του στο σκοράρισμα, ολοκληρώνοντας εκείνη την αγωνιστική περίοδο με 20.6 πόντους σε 64 συμμετοχές με τους Νετς.