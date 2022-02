Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ!

Η διορία για την ολοκλήρωση των ανταλλαγών πλησιάζει στο τέλος της και όλα δείχνουν ότι ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ θα αλλάξει φανέλα για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίζοντας 9 χρόνια στο Πόρτλαντ.

Οι Μπλέιζερς αποφάσισαν να «σπάσουν» το δίδυμο Ντάμιαν Λίλαρντ - Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και συζητούν με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς για την ανταλλαγή του δεύτερου.

Ως ανταλλάγματα έχουν προκύψει τα ονόματα των Τζος Χαρτ, Τόμας Σατοράνσκι και Αλεξάντερ-Ουόκερ, ενώ είναι δεδομένες και οι επιλογές σε μελλοντικά Draft. Τον αντίθετο δρόμο ακολουθούν και οι Λάρι Νανς και Τόνι Σνελ.

O ΜακΚόλουμ έχει συμβόλαιο έναντι 30.864.198 για την τρέχουσα σεζόν, το οποίο «τρέχει» και για τις δύο επόμενες σεζόν με απολαβές 33.333.333 και 35.802.469 δολάρια.

Τη φετινή σεζόν, και αφού έχασε 6 εβδομάδες λόγω ρήξης στον πνεύμονά του, ο 30χρονος μετράει (σε 36 αγώνες) 20.5 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.

The New Orleans Pelicans are finalizing a deal to acquire Portland Trail Blazers guard CJ McCollum for a package around Josh Hart and draft compensation, sources tell @TheAthletic @Stadium.