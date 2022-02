Oι Χόρνετς δυνάμωσαν στην ρακέτα με τον Μόντρεζλ Χάρελ που έφυγε από τους Ουίζαρντς.

Σημαντική κίνηση για τους Χόρνετς λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στην trade deadline. Οι σφήκες έφτασαν σε συμφωνία με τους Ουίζαρντς και απέκτησαν τον Μόντρεζλ Χάρελ. Οι πρωτευουσιάνοι πήραν Ις Σμιθ και Βέρνον Κάρεϊ.

Ο πρώην κορυφαίος έκτος παίκτης έχει περάσει μέσα σε λίγους μήνες από Κλίπερς, Λέικερς και Ουίζαρντς, ενώ πλέον θα αγωνίζεται στη Σάρλοτ.

Επιπλέον οι Ουίζαρντς έστειλαν τον Άαρον Χόλιντεϊ στους Σανς, δείχνοντας πως άρχισαν να ξεπουλάνε. Φέτος ο Χάρελ μετρά 14.1 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.

Νωρίτερα υπήρξε η σπουδαία μετακίνηση του Τζέιμς Χάρντεν στους Σίξερς, του Σίμονς στο Μπρούκλιν και του Ιμπάκα στο Μιλγουόκι. Επίσης οι Σέλτικς έστειλαν τον Τζος Ρίτσαρντσον στους Σπερς και απέκτησαν τον Ντέρικ Ουάιτ.

Washington is finalizing sending Montrezl Harrell to Charlotte, sources tell @TheAthletic @Stadium.