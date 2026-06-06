Η σεζόν για τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε πρόωρα φέτος και αποτελεί μία από τις χειρότερες της ιστορίας της, καθώς έμεινε χωρίς τρόπαιο μετά από 15 χρόνια!

Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά της ACB έχει... ταρακουνήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς έμεινε εκτός ημιτελικών στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετά από 18 χρόνια!

Η Τενερίφη έκανε σπουδαία εμφάνιση μέσα στη «Movistar Arena» και απέκλεισε τη «βασίλισσα» που θα θυμάται για καιρό την καταστροφική σεζόν της, αφού έμεινε χωρίς τρόπαιο μετά από 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα η ισπανική ομάδα ηττήθηκε σε τρεις τελικούς τη φετινή σεζόν και έμεινε χωρίς τίτλo.

Οι χαμένοι τελικοί ξεκίνησαν από τον Σεπτέμβριο, όταν στο Σούπερ Καπ ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 94-98 και έχασαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Τον Φεβρουάριο, στον τελικό Κυπέλλου ηττήθηκε από την Μπασκόνια με 100-89 και οι Βάσκοι σήκωσαν το τρόπαιο, έπειτα από 17 χρόνια, με τη Ρελακ να χάνει τη δεύτερη κούπα της σεζόν. Η μεγαλύτερη απώλεια ήταν στο Final Four της EuroLeague, αφού δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ολυμπιακό. Μετά την απώλεια του ευρωπαϊκού, η Ρεάλ επικεντρώθηκε στα play-offs του ισπανικού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μεταγραφές, προκειμένου να καλύψει τα κενά των τραυματιών.

Ωστόσο, παρότι έμειναν πίσω στη σειρά, μπόρεσαν να ανακάμψει στον δεύτερο προημιτελικό, διαλύοντας την Τενερίφη με 118-83, όμως στο πιο κρίσιμο ματς δεν εμφανίστηκαν έτοιμη.

Ο Πάτι Μιλς και η παρέα του έκαναν πράγματα και... θαύματα, αφήνοντάς την εκτός ημιτελικών.

Ο αποκλεισμός θα μείνει χαραγμένος για χρόνια στον σύλλογο, ενώ επίσης αναμένεται να αλλάξουν αρκετά πράγματα, προκειμένου η «βασίλισσα» να επιστρέψει στον θρόνο της.