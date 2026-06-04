Δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδριτής υπέγραψε το συμβόλαιο της και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague και την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «AS», η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά στη Euroleague, με τον μαδριλένικο σύλλογο να υπογράφει τελικά το συμβόλαιο με τη Euroleague Commercial Assets (ECA).

Θυμίζουμε πως η ισπανική ομάδα ήταν η μόνη από τους 13 μετόχους της ECA, της εταιρείας που διοργανώνει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η οποία δεν είχε επιβεβαιώσει την παρουσία της για την επόμενη σεζόν.

Οι άλλοι δώδεκα σύλλογοι (Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Έφες, Φενερμπαχτσέ, Μακάμπι, Αρμάνι Μιλάνο, Ζαλγκίρις, Μπάγερν, Βιλερμπάν, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) είχαν υπογράψει τη συμφωνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με τα συμβόλαια να περιλαμβάνουν ρήτρα αποδέσμευσης δέκα εκατομμυρίων ευρώ για όποια ομάδα επιθυμούσε να αποχωρήσει.

Η Ασβέλ και η Φενερμπαχτσέ ήταν οι τελευταίες που ανανέωσαν τα συμβόλαια τους, αφήνοντας μόνη της τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το συμβόλαιο της «βασίλισσας» με την EuroLeague επρόκειτο να λήξει στις 30 Ιουνίου, αλλά λίγοι περίμεναν ότι θα αποχωρούσε από μία διοργάνωση, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ: 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ίδια τη διοργάνωση και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τους συλλόγους-μετόχους.

Οι μαδριλένοι θα μπορούσαν βέβαια να αγωνίζονται στην επόμενη σεζόν της EuroLeague χωρίς να ανανεώσουν το συμβόλαιο τους, λαμβάνοντας απλά μια wild card, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα έχαναν τα δικαιώματα τους και θα υποβιβαζόταν σε ομάδα χωρίς άδεια. Θα έχαναν τα δικαιώματα ψήφου τους και τα σημαντικά έσοδα από το market pool, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα τρία τέταρτα των συνολικών εσόδων της EuroLeague (τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικά έσοδα που συνδέονται με κάθε αγορά, κ.λπ.).