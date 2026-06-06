Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η απίστευτη Τενερίφη, επιρκάτησε με 107-95 στη Μαδρίτη και άφησε τη «βασίλισσα» εκτός ημιτελικών, έπειτα από 18 χρόνια!

Η έκπληξη της χρονιάς είναι γεγονός στο ισπανικός πρωτάθλημα! Η Τενερίφη έκανε... διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 105-97 και... πέταξε για τα ημιτελικά της ACB.

Το σύνολο του Τσους Βιντορέτα, παρουσίασε ένα καταπληκτικό πρόσωπο στην αναμέτρηση και άφησε εκτός συνέχειας τη «βασίλισσα», που αποκλείστηκε από τα ημιτελικά, έπειτα από 18 χρόνια.

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με αμφότερες να βρίσκουν επιθετικές λύσεις και να πηγαίνουν σε ψηλό σκορ (24-23, 10'). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το κρεσέντο της Τενερίφη συνεχίστηκε και μπόρεσε να κυριαρχήσει, παίρνοντας διαφορά στο ημίχρονο (45-49, 20'). Μετά την ανάπαυλα η Ρεάλ βελτίωσε την άμυνά της και βρήκε το πιο παραγωγικό της δεκάλεπτο, σκοράροντας 28 πόντους.

Η 4η και τελευταία περίοδος, άρχισε με προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους, καθώς εκμεταλλεύτηκαν την ευστοχία τους από το τρίποντο και πήραν... αέρα 10 πόντων, έπειτα από εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ, του Πάτι Μιλς (79-89, 34'),... τρέχοντας 14-2 επιμέρους σερί.

Η άμυνα της Ρεάλ απλώθηκε σε όλο το γήπεδο, προκειμένου να μειώσει, πλησιάζοντας προς το φινάλε του αγώνα. Η Τενερίφη είχε τον έλεγχο και κράτησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες βολές και ο Μιλς μετά από δικό του ζευγάρι έστειλε το ματς στους 11 (88-99), ενάμιση λεπτό πριν το τέλος.

Το ματς είχε κριθεί, με τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Ρεάλ να αποκλείεται, έπειτα από 18 χρόνια από τα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Πάτι Μιλς ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, σκοράροντας 29 πόντους ενώ ο Χουέρτας πρόσθεσε 23π. Για τη Ρεάλ ο Μάριο Χεζόνια έβαλε 22π.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 45-49, 73-71, 95-107



