Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μέγκα Μπάσκετ με 106-84 και κατέκτησε το Κύπελλο Σερβίας για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με τον Όγκνιεν Ντόμπριτς να σημειώνει 7/9 τρίποντα.

Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε τις έξι συνεχόμενες κατακτήσεις στο Κύπελλο Σερβίας μετά το 106-84 επί της Μέγκα Μπάσκετ, με τους Τζόρνταν Νουόρα (29 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Όγκνιεν Ντόμπριτς (21 πόντοι) να συνεισφέρουν μαζί 50 πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έφτασαν συνολικά τις 15 κατακτήσεις στον θεσμό, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Νουόρα αναδείχτηκε MVP του τελικού, ενώ ο Ντόμπριτς είχε 7/9 τρίποντα.

Ο Ερυθρός Αστέρας σημείωσε 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας τον τελικό με 17 τρίποντα και ποσοστό 48.6% από τα 6.75 μ. Από εκεί και πέρα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ ο Ιμπούκα Ιζούντου έκανε double-double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 35-25, 65-50, 81-70, 106-84.