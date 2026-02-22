Ερυθρός Αστέρας: Διέλυσε τη Μέγκα και κατέκτησε το έκτο σερί Κύπελλο Σερβίας
Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε τις έξι συνεχόμενες κατακτήσεις στο Κύπελλο Σερβίας μετά το 106-84 επί της Μέγκα Μπάσκετ, με τους Τζόρνταν Νουόρα (29 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Όγκνιεν Ντόμπριτς (21 πόντοι) να συνεισφέρουν μαζί 50 πόντους.
Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έφτασαν συνολικά τις 15 κατακτήσεις στον θεσμό, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Νουόρα αναδείχτηκε MVP του τελικού, ενώ ο Ντόμπριτς είχε 7/9 τρίποντα.
Ο Ερυθρός Αστέρας σημείωσε 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας τον τελικό με 17 τρίποντα και ποσοστό 48.6% από τα 6.75 μ. Από εκεί και πέρα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ ο Ιμπούκα Ιζούντου έκανε double-double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 35-25, 65-50, 81-70, 106-84.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.