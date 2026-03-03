Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στις 20/3.

Μετά το sold out που ανακοινώθηκε για το ματς με την Ζάλγκιρις Κάουνας, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν μια ακόμα ευκαιρία προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση στο «Telekom Center Athens» για το ματς της 32ης αγωνιστικής με αντίπαλο την σερβική ομάδα. Κάτι για το οποίο έγινε η σχετική ενημέρωση από το CLUB 1908.

Ο λόγος έχει να κάνει με την απόφαση των φίλων του Ερυθρού Αστέρα να μην μετακινηθούν στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης το ματς. Όπερ και σημαίνει ότι άνοιξαν... θέσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού να προμηθευτούν αυτά τα εισιτήρια.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με ώρα έναρξης στις 21:15.