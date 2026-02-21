Ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό στον τελικό του Κυπέλλου και κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση το τρόπαιο του Κυπελλούχου στήνοντας... πράσινο πάρτι με καλεσμένο τον Ολυμπιακό (68-79).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός έδωσε εμφατική απάντηση για την... μεγάλη του επιστροφή στις καλές εμφανίσεις καθώς στον μεγάλο τελικό δεν αντιμετώπισε παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο και κέρδισε εύκολα με 79-68 για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκείνος που άλλαξε ριζικά τον Παναθηναϊκό με την πληθωρική του και άκρως επιδραστική ποαρουσία του στο παρκέ, ενώ παίκτες κλειδιά ήταν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Ντίνος Μήτογλου.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός έδειξε ένα «πατάει» καλύτερα στο παρκέ στο ξεκίνημα του αγώνα και χάρη στη δημιουργία του Κέντρικ Ναν και την καλή παρουσία από Γκραντ και Χολμς, βρέθηκε να προηγείται με 6-12 και δη την ώρα που ο Ολυμπιακός τα περίμενε όλα από τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε πετύχει τους 8 πρώτους πόντους της ομάδας του. Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν ισορροπήσουν το παιχνίδι και έως το τέλος της πρώτης περιόδου και να ισοφαρίσουν στους 17 πόντους (17-17) με τον Βούλγαρο φόργουορντ να είχε 12 πόντους με 5/5 δίποντα.

Βέβαια η αχίλλειος πτέρνα του Ολυμπιακού ήταν τα περιφερειακά σουτ καθώς έκλεισε το δεκάλεπτο με 1/7 έξω από τα 6.75 μέτρα όπως επίσης με 8 ασίστ για μόλις 1 λάθος και 5/7 δίποντα. Την ίδια ώρα οι «πράσινοι» είχαν 5/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 6-3 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες για 3 λάθη. Χολμς (6π.) και Γκραντ (5π.) είχαν πρωταγωνιστήσει σε αυτό το χρονικό διάστημα για την ομάδα του Άταμαν, ενώ από τους «ερυθρόλευκους», εκτός του Βεζένκοβ, κανείς άλλος.

Στην 2η περίοδο ωστόσο ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ σκληρός στην άμυνα του και δεν έδινε τίποτε εύκολο στους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι συνέχισαν να είναι πολύ άστοχοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε το β’ δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 16-2 (!) με αποτέλεσμα να στείλει την διαφορά στους 14 πόντους (19-33 και 21-35) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα κατά τη διάρκεια του β’ δεκαλέπτου.

Η είσοδος του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κράτησε τον Βεζένκοβ σε μόλις ένα καλάθι στην 2η περίοδο, ενώ x-factor αποδείχθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους και 3/3 σουτ εντός παιδιάς. Το ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει 13/19 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 13-3 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός 10/13 δίποντα, 1/13 τρίποντα, 6/9 βολές, 7-4 ριμπάουντ και 9 ασίστ (σ.σ. μία στην δεύτερη περίοδο) για 3 λάθη.

Στα μέσα της 3ης περιόδου η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στο +18 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (41-59) και παρέμεινε (46-64) έως και δύο λεπτά πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ρογκαβόπουλος (14π.), Χέιζ-Ντέιβις (13π.) και Μήτογλου (11π.) ήταν εκείνοι που διατηρούσαν το πράσινο προβάδισμα στις παρυφές των 20 πόντων με την 3η περίοδο να κλείνει στο +18 (51-69) αν και είχε φτάσει ο δείκτης του σκορ και στο +19 (50-69). Έως και το τέλος της 3ης περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε 20/31 δίποντα, 8/15 τρίποντα, 5/6 βολές, 15-7 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 7 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός είχε 17/23 δίποντα, 2/17 τρίποντα, 10/14 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 6 λάθη

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +19 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι (56-75 στο 33') με τον Ολυμπιακό να επιχειρεί την τελική του αντεπίθεση προκειμένου να μειώσει το σκορ. Τα τρίποντα από Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, δεν ήταν αρκετά για την ομαδα του Μπαρτζώκα να πραγματοποιήσει την ανατροπή.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… χάρη στην άμυνά του κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό του από την αρχή έως και το τέλος, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος έξω από τα 6.75 μέτρα, κάτι που άνοιξε ακόμα περισσότερο τον δρόμο στην πράσινη κυριαρχία.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % 0 Thomas Walkup * 35:45 11 5/12 41.7% 4/7 57.1% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 9 3 0 1 2 17 3 Tyson Ward * 19:41 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 1 3 6 5 Λαρεντζάκης Γιαννούλης 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Monte Morris 06:04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 14 Sasha Vezenkov * 26:22 16 7/11 63.6% 7/7 100% 0/4 0% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 1 1 14 16 Κώστας Παπανικολάου 20:07 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/2 0% 1 0 1 1 1 0 0 2 2 21 Όμηρος Νετζήπογλου 00:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Tyler Dorsey * 23:11 4 1/5 20% 0/1 0% 1/4 25% 1/1 100% 0 2 2 3 1 0 2 4 4 33 Nikola Milutinov * 14:45 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 3/4 75% 1 1 2 0 0 1 0 1 6 45 Donta Hall 05:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 88 Tyrique Jones 20:00 12 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 3 3 6 2 0 1 2 1 19 94 Evan Fournier 28:34 12 4/12 33.3% 2/5 40% 2/7 28.6% 2/3 66.7% 0 3 3 5 0 0 2 1 9 TOTAL 68 25/54 46.3% 19/28 67.9% 6/26 23.1% 12/16 75% 7 16 23 22 5 2 9 15 78