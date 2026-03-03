Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όμως υπάρχει ζήτημα γύρω από τον Σάσα Βεζένκοβ που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ την Παρασκευή (06/03, 21:15) ενόψει της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμμετείχε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού, ωστόσο ερωτηματικό υπάρχει γύρω από τον Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος πραγματοποίησε ατομική προπόνηση και παραμένει αμφίβολος για το σημαντικό ματς.