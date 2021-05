Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της Ζενίτ στα ελληνικά για την 26 σερί σεζόν με τρόπαιο! (pic)

Μία μέρα μετά την στέψη για το 20ο Κύπελλο Ελλάδας, η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης έκανε ειδική αναφορά στο επίτευγμα των «πρασίνων» για την 26η συνεχόμενη χρονιά με κάποιο τρόπαιο!

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένα τρανό παράδειγμα μιας νικήτριας υπερδύναμης. Συνεχίστε έτσι» ανέφερε η Ζενίτ στην ανάρτησή της ενώ συμπλήρωνε: «Και η καταμέτρηση συνεχίζεται».

