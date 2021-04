Ρεάλ Μαδρίτης: Μία «Βασίλισσα» ξέρει πως να κάνει τον πόνο, δύναμη! (pics & vids)

Ήταν 19 Απριλίου, μια ημέρα πριν ξεκινήσουν τα playoffs και τα δεδομένα μας ήταν αρκετά απλά. Η κανονική διάρκεια της Euroleague είχε τελειώσει, οι ομάδες πήραν την τελική τους θέση στην κατάταξη και της Εφές ήταν η 3η. Οι Τούρκοι πήραν το πλεονέκτημα, αλλά κατέληξαν μακριά από τις δύο πρώτες θέσεις, αφού έδειξαν αστάθεια σε σημεία της σεζόν. Πάντως τον τελευταίο καιρό μάλλον τρόμαζαν την μια ομάδα μετά την άλλη, με όσα έκαναν στο παρκέ.

Απέναντι είχαμε την Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ενδιαφέρον σίγουρα ζευγάρι, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες πάντως. Και αυτό γιατί δεν βλέπεις συχνά την Ρεάλ στην 6η θέση της βαθμολογίας. Φέτος όμως κατέληξε εκεί και όχι άδικα. Έκανε μερικές πολύ μέτριες εμφανίσεις, έχασε παίκτες, είχε τραυματισμούς και σε πολλές περιπτώσεις εμφανίστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων.

Μετά από 34 αγωνιστικές, η Εφές κατέληξε με ρεκόρ 22-12 και η Ρεάλ Μαδρίτης με ρεκόρ 20-14 και κάπως έτσι είχαμε το ζευγάρι μας. Και κάπου εκεί, αν ρωτούσε κάποιος 10 ανθρώπους ποιος νομίζουν πως θα προκριθεί οι 9 θα έλεγαν ότι η Εφές, όχι μόνο θα προκριθεί, αλλά πιθανότατα θα πάρει και το τρόπαιο. Και όχι άδικα. Η Εφές έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ και η Ρεάλ κυρίως ταλαιπωρήθηκε μέσα στην σεζόν.

Ήρθε η 20η του Απρίλη, οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες για το Game 1 και το τελικό αποτέλεσμα τα λέει όλα. Το 90-63 είναι χαρακτηριστικό. Βγήκε μια μόνο ομάδα στο παρκέ, αυτή ήταν η Εφές και οι Τούρκοι πέρασαν ένα εύκολο βράδυ, νομίζοντας πιθανότατα ότι έτσι θα πάει όλη η σειρά. Και πάλι δεν έπεσαν έξω. Το Game 2 ήταν σε... επανάληψη το πρώτο παιχνίδι. Τελικό σκορ 91-68, η Εφές στο 2-0 και οι παίκτες του Αταμάν, να σκέφτονται πόσο ωραία θα περάσουν στο Final 4.

Το μοναδικό πράγμα που τους χώριζε από το να τσεκάρουν τα εισιτήρια τους, ήταν μια νίκη στην Μαδρίτη. Και έφτασαν πολύ κοντά στο να την πάρουν. Βασικά τους χώριζαν 5 λεπτά. Η Ρεάλ μπορεί να βρέθηκε στο -12 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος (64-76) αλλά με φοβερό σερί 16-0 κατάφερε να κάνει επική ανατροπή στο Game 3 και να επιβληθεί της Εφές με 80-76. Ο Γιουλ που μοιάζει όλη την σεζόν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, θυμήθηκε τα... παλιά καλά και βγήκε μπροστά να δείξει και στους υπόλοιπους ότι η φανέλα που φορούν δεν είναι τυχαία.

Μπορεί να τους δώσει το κάτι παραπάνω στα δύσκολα, ενώ οι επιλογές του Λάσο από τον πάγκο έκαναν την διαφορά. Και κάπως έτσι φτάσαμε σε ένα Game 4 που πήρε ξαφνικά άλλο ενδιαφέρον. Οι ομάδες βγήκαν στο παρκέ, με την Ρεάλ να σηκωθεί από το πάτωμα, να έχει ξεσκονίσει το σήμα στην φανέλα της και να είναι έτοιμη να καθαρίσει εντελώς το όνομα της και να επιστρέψει δυνατή, να παλέψει ξανά. Ζαλίστηκε λίγο από τις... σφαλιάρες, αλλά δεν έπεσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που έπαιξε ξανά δίχως τον Ταβάρες, βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ με 13 πόντους (59-72) στο 32:40, που είδε τον Μπομπουά να σκοράρει τέσσερα τρίποντα στο β' δεκάλεπτο είναι αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το τομάρι της κόντρα στην Εφές.

Δεν υποτάχθηκε, έδειξε εγωισμό, μπασκετική ψυχή και βρέθηκε σε σημείο να κυνηγήσει το απίθανο και να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία των playoffs που επιστρέφει από το εις βάρος της 0-2. Ο 19χρονος Γκαρούμπα έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα της Εφές, ο 38χρονος Τζέισι Κάρολ ήταν ασταμάτητος και η Ρεάλ που έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, πάει στην Πόλη για να τελειώσει μια απίθανη ανατροπή. Τελικό σκορ 82-76 και τα πράγματα πλέον έχουν νέο εντελώς ενδιαφέρον. Τίποτα δεν μοιάζει με 10 ημέρες πριν.

Έχουμε μια ομάδα που θυμήθηκε όλα τα ένστικτα της και μια άλλη που φαίνεται να μην έχει κάπου να στηριχθεί. Λάρκιν και Μίτσιτς τα έχασαν στο τέλος και όλα αποδιοργανώθηκαν. Δύο παίκτες που τώρα πρέπει να δείξουν ψυχραιμία και να κάνουν το παιχνίδι τους, έδειξαν πως δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Αντίθετα ο Γκαρούμπα, ο νεαρός της Ρεάλ Μαδρίτης, απλά έβαλε το όνομα του στα μπλοκάκια όλων των σκάουτερ σε όλο τον κόσμο.

Ο 19άχρονος σέντερ πραγματοποίησε το παιχνίδι της ζωής του και κατέρριψε τέσσερα ατομικά ρεκόρ. Ο Γκαρούμπα σκόραρε 24 πόντους (είχε 15 κόντρα στην Άλμπα τη σεζόν 2020-21), τελείωσε με 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (είχε 25 κόντρα στην Αλμπα τη σεζόν 2020-21), μάζεψε 12 ριμπάουντ (είχε 11 κόντρα στην Αρμάνι τη σεζόν 2020-21) εκ των οποίων τα 10 ήταν αμυντικά (είχε 8 κόντρα στην Αρμάνι τη σεζόν 2020-21). Ο Ταβάρες, είναι παροπλισμένος και ο νεαρός έδειξε ότι έχει όχι μόνο τα προσόντα, αλλά και όλη την ψυχή για να βγει μπροστά.

Ο Γκαρούμπα είναι ένα ακόμα project της Ρεάλ Μαδρίτης που φαίνεται να πηγαίνει εξαιρετικά. Γεννημένος στην Ισπανία, από Νιγηριανούς γονείς και από μικρός στα κλιμάκια της Ρεάλ, έχει καταφέρει να τραβήξει όλο το ενδιαφέρον πάνω του. Με πρότυπο τον Καρίμ Αμπντουλ Τζαμπάρ, πήγε το 2013 στην Ρεάλ και εκεί από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε. Έπαιξε σε όλες τις παιδικές της ομάδες, ανέβηκε ένα ένα όλα τα σκαλιά, μέχρι το 2018 και όντας 16 χρονών έκανε ντεμπούτο στην ACB.

Αυτόματα έγινε ο νεότερος σέντερ που έχει αγωνιστεί ποτέ στην ιστορία της ισπανικής λίγκας και ο τρίτος νεότερος γενικά για την Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τους Νούνιεζ και Ντόντσιτς. Από πέρυσι αγωνίζεται με την Ρεάλ και μάλιστα έσπασε και το ρεκόρ του Λούκα, ως ο νεότερος βασικός της ομάδας του. Τον Σεπτέμβριο και κόντρα στην Μούρθια, έγινε ο νεότερος παίκτης με double double ή με 10 ριμπάουντ στην ιστορία της ACB και τα πάντα μόλις είχαν ξεκινήσει. Πέρυσι, τελείωσε την σεζόν στην Euroleague με 4,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,7 μπλοκ, παίζοντας 15 λεπτά ανά παιχνίδι. Φέτος, είναι η χρονιά του. Παίρνει χρόνο, απολαμβάνει εμπιστοσύνη και γίνεται καλύτερος σε κάθε παιχνίδι, με αποκορύφωμα το πιο κρίσιμο της σεζόν, μέχρι το επόμενο.

Τι να πει κανείς για την Ρεάλ Μαδρίτης και την πίστη της και την δουλειά με τους νεαρούς. Ο Λάσο έχει φτιάξει πάρα πολλές καριέρες και είναι αδύνατον να μην σχολιαστεί αυτό. Δείχνει εμπιστοσύνη και δουλεύει με τους παίκτες του, γι' αυτό και η Ρέαλ έχει την τύχη-ατυχία να χάνει συνέχεια παίκτες της από το ΝΒΑ.

​

Ο Λάσο έχει πάρει την ταυτότητα και όλα τα διπλώματα του Αταμάν και μπορεί να νιώθει απόλυτα ευχαριστημένος. Ο προπονητής των Ισπανών είναι κορυφαίος και δείχνει γιατί. Έχει 2 κούπες, έχει 4 Final 4 τα τελευταία 5 χρόνια, έχει χάσει παίκτες (Καμπάτσο, Ντεκ) έχασε τον Ταβάρες στα κρίσιμα, είδε την ομάδα του να καταρρέει στο 0-2 και απλά έβγαλε στο παρκέ της Μαδρίτης ένα σύνολο έτοιμο να επιστρέψει ή τουλάχιστον να πιστέψει και να σιγούρεψε ότι ξέρουν όλοι ποια φανέλα φορούν.

Αν κάποιος νομίζει ότι είναι απλό ή εύκολο κάνει λάθος. Άλλαξε την άμυνα του, εμπιστεύτηκε έναν 19χρονο σέντερ, είδε τους έμπειρους να τον βοηθούν στο παρκέ και απλά πιστώνεται ένα τεράστιο μέρος αυτής της επιτυχίας, ενώ σίγουρα μπορεί να πάει και ένα βήμα παραπέρα.

«Πιστεύαμε και μείναμε συγκεντρωμένοι. Συνεχίσαμε να δουλεύουμε και δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες. Θέλαμε να επιστρέψει η σειρά στην Κωνσταντινούπολη και να είμαστε ανταγωνιστικοί, σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, ακόμα σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να νικήσεις αυτήν την ομάδα, αλλά πάμε στο πέμπτο παιχνίδι, στην Κωνσταντινούπολη, κάτι που αν μας το έδιναν στην αρχή της εβδομάδας θα το... υπογράφαμε.

Βλέπω κάθε μέρα τους παίκτες μου, πως δουλεύουν και πως συνεχίζουν να πιστεύουν. Είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά είμαστε ακόμα ζωντανοί και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Θα ξεκουραστούμε, θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη για να προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση στο Final 4, γνωρίζοντας πόσο δύσκολο θα είναι, κόντρα σε αυτήν την ομάδα».

Ο Λάσο δεν είναι χθεσινός και είναι ένας εκ των κορυφαίων. Ήξερε τις δυσκολίες, αλλά ετοίμασε την ομάδα του. Δεν το άφησε στην τύχη. Έκλεισε το rotation, ετοίμασε όσους παίκτες είχε, πίεσε απίστευτα την μπάλα και πάτησε στο άγχος των Τούρκων, που φαίνεται ότι πλέον έχει κυριαρχήσει πάνω τους. Ο Γκαρούμπα έκανε... πλάκα στην ρακέτα της Εφές, με Σίνγκλετον και Ντάνστον να μην μπορούν με τίποτα να τον ακολουθήσουν.

Απέναντι ο Αταμάν, που φαίνεται να είναι τόσο σοκαρισμένος, όσο είναι οι παίκτες του. Βλέπει την ομάδα του να χάνει τις διαφορές που παίρνει, ο καθένας αρχίζει να κάνει τα... δικά του και απλά δεν μπορεί να βρει λύσεις και να σταματήσει τον ρυθμό.

«Και οι δύο ομάδες πάλεψαν πολύ. Ήταν ένα παράξενο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε με 0-17 στα πρώτα 5-6 λεπτά. Στη συνέχεια, καταφέραμε να αλλάξουμε την πορεία του ματς, μέχρι τα τελευταία πέντε λεπτά. Απόψε, δεν μπορούσαμε να βρούμε τον έκτο και τον έβδομο παίκτη να συνεισφέρει, εκτός από τους 4-5 που βοήθησαν πολύ. Εκείνοι που έκαναν τη μεγαλύτερη προσπάθεια στο πρώτο κομμάτι του ματς, κουράστηκαν στο τέλος. Ο αντίπαλός μας δεν παραδόθηκε ξανά και όπως και στο παιχνίδι που προηγήθηκε, η Ρέαλ νίκησε. Η σειρά τώρα είναι στο 2-2 και θα παίξουμε τον… τελικό στην Κωνσταντινούπολη».

Σχολίασε ότι δεν έχει παίκτες να βασιστεί και αυτό δύσκολα θα κάνει καλύτερα τα πράγματα. Η Εφές νιώθει σίγουρα ότι κάτι της χρωστάνε από πέρυσι, αλλά η πραγματικότητα την ξεπερνά. Αν δεν παίξει, δεν θα κερδίσει την Ρεάλ. Αν δεν είναι προσεχτική σε ότι κάνει θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία. Στο τέλος και των δύο παιχνιδιών που έχασε, οι παίκτες έμοιαζαν να τα κάνουν όλα λάθος και ο Αταμάν να μην παρεμβαίνει να τους ηρεμήσει.

Το άγχος έχει αλλάξει στρατόπεδο. Η Ρεάλ έφερε τα πράγματα εκεί που ήθελε. Πλέον όλα είναι στο 0 και ένα καλό παιχνίδι αρκεί. Οι Ισπανοί είδαν ότι μπορούν να κερδίσουν, βρήκαν τον τρόπο και αυτό είναι πρόβλημα για τους Τούρκους. Η Εφές από την πλευρά της, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ο τρόπος που ήρθαν οι ήττες πλήγωσαν την εμπιστοσύνη που είχαν στους εαυτούς τους και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πρώτα πρέπει να ηρεμήσει ο Αταμάν και έπειτα όλοι οι υπόλοιποι. Αν δεν δείξουν ψυχραιμία, είναι πολύ κοντά στο να γράψουν αρνητική ιστορία στην διοργάνωση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό Game 5...

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2-2

Game 1: Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 90-63

Game 2: Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 91-68

Game 3: Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 80-76

Game 4: Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-76

Game 5: Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 4/5

