Πότε θα διεξαχθεί το Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια για το Final Four
Η Βαλένθια πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της, ακολουθώντας στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες στην προημιτελική σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το αρχικό 0-2 και σφραγίζοντας την παρουσία της στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.
Η Βαλένθια θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα βρεθεί στην Αθήνα μετά το 3-1 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και μένει να επισημοποιηθεί αν θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ή στις 21:00.
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
- 18:00 Ημιτελικός Α'
- 21:00 Ημιτελικός Β'
Κυριακή 24 Μαΐου
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
