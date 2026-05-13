Πότε θα διεξαχθεί το Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια για το Final Four

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Η Βαλένθια πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της, ακολουθώντας στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες στην προημιτελική σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το αρχικό 0-2 και σφραγίζοντας την παρουσία της στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η Βαλένθια θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα βρεθεί στην Αθήνα μετά το 3-1 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και μένει να επισημοποιηθεί αν θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ή στις 21:00.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ημιτελικός Α'

21:00 Ημιτελικός Β'

Κυριακή 24 Μαΐου