Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (14/5) αθλητικών μεταδόσεων.

Πέμπτη σήμερα (14/5) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις είναι...φτωχότερο συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και αυτές που ακολουθούν.

Στις 14:00 υπάρχει το καθιερωμένο ραντεβού με τους Galacticos by Interwetten στο YouTube του Gazzetta, όπου Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης αλλά και οι Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος από Θεσσαλονίκη μεταφέρουν τα τελευταία νέα των ομάδων ενόψει του φινάλε της σεζόν.

Ακολουθεί στις 16:15 το Gazz Floor by Novibet, όπου η ομάδα του Gazzetta σχολιάζει τον απόηχο του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final 4 της Αθήνας και μεταφέρει τα νεότερα από το «πράσινο» στρατόπεδο.

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, στις 18:15 (ΕΡΤ2) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για το πρώτο ματς των προημιτελικών της Stoiximan GBL, ενώ δράση έχουμε και στην ισπανική La Liga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την ουραγό και υποβιβασμένη Οβιέδο (22:30, Novasports Prime), ενώ νωρίτερα (20:00, Novasports Start) υπάρχει και το Βαλένθια - Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι σημερινές μεταδόσεις