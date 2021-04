EuroLeague: Τι σημαίνει πρακτικά η συμφωνία των «11»

Η Γενική Συνέλευση της EuroLeague Basketball που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 26/4, ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες και η φράση - κλειδί όσον αφορά το αποτέλεσμα της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν οι 11 ομάδες – μέτοχοι της ECA στη Βαρκελώνη είναι το «more involvement in the government bodies» που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της κοινής ανακοίνωσης, ήτοι «μεγαλύτερη ανάμειξη στα κέντρα αποφάσεων».

Στην κρυφή συνάντηση των επτά ομάδων στην Αθήνα την Κυριακή 11 Απριλίου για την οποία σας ενημέρωσε το gazzetta.gr, εκφράστηκαν αμφιβολίες για τη δομή της EuroLeague, τον τρόπο λειτουργίας της και τα οικονομικά δεδομένα που διαχειρίζεται, βάζοντας στην εξίσωση τα ελάχιστα έσοδα που μπαίνουν στα ταμεία των κλαμπ.

Οι συγκεκριμένες ομάδες (Μακάμπι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αρμάνι, ΤΣΣΚΑ, Εφές και Ζαλγκίρις) εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα παραπάνω ζητήματα, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Τζόρντι Μπερτομέου ο οποίος κάλεσε τη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε αυτήν έδωσαν το παρών και οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια και Φενέρμπαχτσε που δεν συμμετείχαν στη συνάντηση της Αθήνας.

Πλέον οι 11 ομάδες θα έχουν πλήρη συμμετοχή στα ζητήματα που αφορούν την EuroLeague Basketball μέσω αντιπροσώπων τους που θα συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις για τη λήψη αποφάσεων και όχι μόνο στο board όπου είναι μέλη και ψήφιζαν όλοι. Εξάλλου, στην κοινή ανακοίνωση που υπέγραψαν όλες οι ομάδες, επισημαίνεται η ενότητα που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της EuroLeague.

