EuroLeague: Επιστρέφει στις ΗΠΑ ο Μάικ Τζέιμς! (pic)

Το νέο… επεισόδιο στις σχέσεις του Μάικ Τζέιμς με την ΤΣΣΚΑ έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 29/3, όταν οι Ρώσοι ανακοίνωσαν επισήμως πως ο Αμερικανός γκαρντ τίθεται εκτός ομάδας κατόπιν εισήγησης του Δημήτρη Ιτούδη.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Ούνικς, ο Έλληνας προπονητής κάλεσε timeout μόλις στο τρίτο λεπτό έπειτα από ένα λάθος του Τζέιμς κι εν συνεχεία άνοιξε έντονο διάλογο με τον Αμερικανό, ο οποίος δεν πέρασε ξανά στο παρκέ.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ιτούδης αρνήθηκε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, τονίζοντας ωστόσο με νόημα πως «Ξέρετε ποιες είναι οι αρχές και η ηθική μου»!

Ο Τζέιμς είναι εκτός ομάδας, σχολιάζοντας σχετικά στο Twitter πως «ανυπομονώ να αποσυρθώ, μέχρι τότε συνεχίστε τα καραγκιοζιλίκια»!

Πλέον ο Αμερικανός επιστρέφει στις ΗΠΑ, αφού έλαβε την άδεια από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Mike James is expected to leave Moscow and fly back to States tomorrow, sources told @urbodo and me

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 2, 2021