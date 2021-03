ΤΣΣΚΑ: «Ο Τζέιμς δεν έπαιξε ξανά λόγω… στομαχικών διαταραχών» (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης κάλεσε εσπευσμένα timeout έπειτα από ένα λάθος του Μάικ Τζέιμς που έδωσε την ευκαιρία στην Ούνικς να προηγηθεί με 2-7 στο τρίτο λεπτό κι εν συνεχεία άνοιξε διάλογο με τον Αμερικανό, ο οποίος δεν πέρασε ξανά στο παρκέ.

Μάλιστα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενημέρωσε πως ο λόγος που ο Τζέιμς δεν έπαιξε ξανά κόντρα στην Ούνικς έχοντας αγωνιστεί μόλις 3 λεπτά είναι πως ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

CSKA media department tells me James had a stomach problems, this is the reason he doesn’t play in the 2nd half vs UNICS.

— Artem Komarov (@art_basket) March 27, 2021