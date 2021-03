Ο Ιτούδης άφησε εκτός ομάδας τον Μάικ Τζέιμς! (pic)

Το νέο… επεισόδιο στις σχέσεις του Μάικ Τζέιμς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 29/3 καθώς οι Ρώσοι ανακοίνωσαν επισήμως πως ο Αμερικανός γκαρντ τίθεται εκτός ομάδας, κατόπιν εισήγησης του Δημήτρη Ιτούδη!

Το περασμένο Σάββατο, ο Έλληνας προπονητής κάλεσε timeout μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Ούνικς Καζάν έπειτα από ένα λάθος του Τζέιμς κι εν συνεχεία άνοιξε έντονο διάλογο με τον Αμερικανό, ο οποίος δεν πέρασε ξανά στο παρκέ!

Μάλιστα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενημέρωσε πως ο λόγος που ο Τζέιμς δεν έπαιξε ξανά κόντρα στην Ούνικς έχοντας αγωνιστεί μόλις 3 λεπτά είναι πως ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ιτούδης αρνήθηκε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, τονίζοντας ωστόσο με νόημα πως «Ξέρετε ποιες είναι οι αρχές και η ηθική μου»!

Ο Τζέιμς, λοιπόν είναι εκτός ομάδας ενώ είχε προηγηθεί πειθαρχικό παράπτωμα τον Νοέμβριο όπου συζητήθηκε και η διακοπή της συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών.

James is suspended by the decision of the head coach

Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o

— CSKA Moscow (@cskabasket) March 29, 2021