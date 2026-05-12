Πιστιόλης: Αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη VTB League!
Τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς στην VTB League κατέκτησε ο Ανδρέας Πιστιόλης.
Ο Έλληνας τεχνικός επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική σεζόν που έκανε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, οδηγώντας την ομάδα της Ρωσίας με ρεκόρ 37-3 στο πρωτάθλημα. Επίσης πέραν της πρώτης θέσης στο πρωτάθλημα, κατέκτησε και το Κύπελλο, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό της Ουνίκς Καζάν με 73-62.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Ανδρέας Πιστιόλης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2025/26 στην Ενιαία Λίγκα VTB!
Υπό την καθοδήγηση του Έλληνα τεχνικού, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέκτησε για πρώτη φορά από το 2023 την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με εντυπωσιακό ρεκόρ 37 νίκες και 3 ήττες.
Ο Πιστιόλης ανέλαβε την ομάδα πριν από την έναρξη των πλέι οφ της σεζόν 2023/24 και υπό τις οδηγίες του ο σύλλογος της Μόσχας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Λίγκας VTB το 2024 και το 2025, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2024!
Την περασμένη σεζόν, ο Πιστιόλης ήταν προπονητής της ομάδας των «Φιλοξενούμενων» στο All Star Game 2025
Συγχαρητήρια στον Ανδρέα Πιστιόλη για την απόλυτα άξια διάκρισή του!
