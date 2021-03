Τζέιμς: «Ανυπομονώ να αποσυρθώ, μέχρι τότε συνεχίστε τα καραγκιοζιλίκια»! (pics)

Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν επισήμως πως ο Μάικ Τζέιμς τίθεται εκτός ομάδας κατόπιν εισήγησης του Δημήτρη Ιτούδη ενώ είχε προηγηθεί το επεισόδιο στο timeout του αγώνα με την Ούνικς ανάμεσα στον Έλληνα προπονητή και τον Αμερικανό γκαρντ.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενημέρωσε πως ο λόγος που ο Τζέιμς δεν έπαιξε ξανά έχοντας αγωνιστεί μόλις 3 λεπτά είναι πως ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές ενώ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ιτούδης αρνήθηκε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, τονίζοντας ωστόσο με νόημα πως «Ξέρετε ποιες είναι οι αρχές και η ηθική μου»!

Ο Τζέιμς, λοιπόν είναι εκτός ΤΣΣΚΑ και μοιράστηκε τις σκέψεις του στο Twitter: «Ανυπομονώ να αποσυρθώ και να μην μιλήσω σε άνθρωπο! Μέχρι τότε συνεχίστε τα καραγκιοζιλίκια»!

I can’t wait to retire and not talk to none of y’all anymore.

Me wifey and Zeus minding our business.

— Mike James (@TheNatural_05) March 29, 2021