Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Πιστιόλη κατέκτησε το Basket Cup στη Ρωσία

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέκτησε τον τίτλο στο Final Four του Basket Cup, που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η διοργανώτρια Ζενίτ, η Πάρμα και η Ούνικς Καζάν, επικρατώντας της τελευταίας με 73-62 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη έκανε επιμέρους σκορ 16-4 στη δεύτερη περίοδο, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 38-23, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα ως το φινάλε.

Ο Μέλο Τριμπλ ηγήθηκε επιθετικά των νικητών, σημειώνοντας 16 πόντους με 2/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 9/11 βολές, ενώ ο Αντόνιους Κλίβελαντ πρόσθεσε 12 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Στο σταφ της «ομάδας του στρατού» βρίσκονται επίσης οι Γιάννης Γιαπκιάδης (ασίσταντ κόουτς) και Δημήτρης Αυτοσμίδης (φυσιοθεραπευτής), ενώ στην Ούνικς Καζάν οι Κώστας Καϊμακόγλου (ασίσταντ κόουτς) και Κώστας Σαμαράς (φυσιοθεραπευτής).

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 38-23, 54-40, 73-62.