Μπορεί ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ να γνώρισε την ήττα από την Ζάλγκιρις Κάουνας στη Λιθουανία, αλλά ο Νεμάνια Νέντοβιτς (που ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ) δεν έκρυψε το ευχάριστο προαίσθημά του για τη σεζόν που έρχεται.

Συγκεκριμένα έγραψε στα social media ότι «νιώθω υπέροχα που επέστρεψα. Υπάρχει πολύ χώρος ακόμα για να βελτιωθούμε. Έχω εξαιρετικό προαίσθημα για την ομάδα».

Felt so good to be back a lot of time and room to improve, great feeling about this team! @paobcgr @EuroLeague

