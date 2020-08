Πιτίνο: «Σπουδαία πράγματα για τον Βόβορα με τον Παναθηναϊκό»!

Ο Αμερικανός Hall of Famer, ο οποίος ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό κι επέστρεψε στο ΝCAA για λογαριασμό του Αϊόνα, βρίσκεται στην Αθήνα.

Τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκε με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Γιώργο Παπαγιάννη ενώ σήμερα βρέθηκε με τον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος προβιβάστηκε στη θέση του πρώτου προπονητή έπειτα από την αποχώρηση του Πιτίνο.

«Σπουδαία πράγματα θα συμβούν για τον Γιώργο Βόβορα με τον Παναθηναϊκό. Έχει ό,τι χρειάζεται. Με περιορισμένο μπάτζετ, δημιούργησαν μια πολύ αθλητική ομάδα» ήταν το μήνυμα του στο Twitter.

Great things will happen for George Vovoras with PAO. He has what it takes. With a limited budget they put together a very athletic team. pic.twitter.com/fpagP1BqKL

