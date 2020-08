Μετά το γεύμα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Μάλιστα δεν πίστευε στα μάτια του την τεράστια αλλαγή στο σώμα του 23χρονου σέντερ, γράφοντας στο twitter: «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τον PG σε τόσο εξαιρετική κατάσταση. Ένα ακόμα φοβερό άτομο. Ελπίζω η Ελλάδα να μείνει ασφαλής και υγιής. Θαυμάσια χώρα με υπέροχους ανθρώπους».

Never seen PG look so great -another awesome person. Hoping Greece stays safe & healthy. Special country with wonderful people. pic.twitter.com/BXz3ASDS7v

— Rick Pitino (@RealPitino) August 4, 2020