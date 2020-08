Πιτίνο: Επέστρεψε Αθήνα και συναντήθηκε με Παπαπέτρου! (pic)

Στην Μύκονο βρισκόταν ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος μάθαινε και τις εξελίξεις στην Εθνική ομάδα.

Πλέον ο 67χρονος προπονητής είναι στην Αθήνα, από όπου ανέβασε φωτογραφία παρέα με τον πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό, Ιωάννη Παπαπέτρου.

Μαζί τους ήταν και ο Έλληνας εκπρόσωπος του Πιτίνο, Άγγελος Κοτταρίδης.

Back in Athens visiting members of the National team. Two of my favorite people -Umass alum Aggelos Kotaridis & my great wing Ioannis Papapetrou pic.twitter.com/Rz9q1q06Nw

— Rick Pitino (@RealPitino) August 3, 2020