Σαν ένα πιθανό σενάριο μοιάζει η επιστροφή του Σακίλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena και η διακοπή για τα παράθυρα των εθνικών ομάδων, τον βρίσκει μόνο πρώτο στη βαθμολογία της EuroLeague. Οι παίκτες της ομάδας που δεν θα παίξουν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα απολαύσουν το τετραήμερο ρεπό τους, ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας, συνεχίζουν τη δουλειά.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε αναζήτηση γκαρντ και όπως είπε και ο coach Μπαρτζώκας, ο Ολυμπιακός θα υπογράψει έναν ή δύο παίκτες, εφόσον χρειαστεί. Η μία κίνηση που θα γίνει, αφορά τα γκαρντ, εκεί όπου στόχος είναι να αποκτηθεί ένας point guard, που θα κάνει τη διαφορά.

Από κει και πέρα, οι πρωταθλητές Ευρώπης, κοιτάζουν για έναν παίκτη που μπορεί να παίξει στο «2» και στο «3», κάτι για το οποίο είχε αποκτηθεί ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος έφυγε μετά από έναν μήνα στην ομάδα, για προσωπικούς λόγους.

Το όνομα που ακούγεται έντονα το τελευταίο 24ωρο, είναι αυτό του Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται φέτος στην Τουρκ Τέλεκομ, βρέθηκε για λίγες μέρες στην Αθήνα. Πήγε στην προπόνηση της ομάδας την Πέμπτη (24/11), ενώ βρέθηκε στη Sunel Arena, για να παρακολουθήσει το ματς με τη Χάποελ, εκεί όπου αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας.

Ο ΜακΚίσικ, είναι θετικός στο να επιστρέψει και ουσιαστικά αυτοπροτάθηκε, μιας και μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε «Πανέτοιμος να βοηθήσω από τη στιγμή που ψάχνετε». Από πλευράς Ολυμπιακού, δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση ακόμα, μιας και υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, όμως το όνομα του Σακίλ θα παραμείνει στη λίστα και δεν θα είναι έκπληξη, αν λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του, φορέσει ξανά τα «ερυθρόλευκα».

Η σχέση του με τον Μπαρτζώκα είναι εξαιρετική, ενώ άπαντες γνωρίζουν το τι είναι ικανός να προσφέρει στην ομάδα. Μιλάμε για τον μακροβιότερο ξένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου.