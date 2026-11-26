Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού στο μέλλον.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον δρόμο των νικών, αφού δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena και με τους Τζόσεφ, Βεζένκοβ και Φουρνιέ να ξεχωρίζουν, πήρε ροζ φύλλο αγώνα με 104-79.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκεμεταξύ άλλων και στην ενίσχυση των Πειραιωτών ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Για τον κόσμο και τη νίκη: «Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για ακόμη μία φορά για τη φανταστική υποστήριξη. Μεγάλο credit αξίζει και στους παίκτες μας, οι οποίοι δεν τα παράτησαν παρά τα προβλήματα. Είναι ενωμένοι, στηρίζουν ο ένας τον άλλον και παλεύουν για τη φανέλα και την ομάδα.

Καλή τύχη στη Χάποελ και στον Δημήτρη. Είχαμε παίξει την Κυριακή, κάναμε ταξίδι και σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε την τεχνογνωσία να προετοιμάζουμε και να διατηρούμε την ομάδα φρέσκια.

Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, έχουμε βάθος και έχουμε μια φιλοσοφία στην οποία το ταλέντο είναι σημαντικό, όπως σημαντικοί είναι και οι παίκτες. Ωστόσο, η χημεία στα αποδυτήρια, χωρίς να λειτουργούμε ατομικά αλλά ομαδικά, μας δίνει μια συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο παίζουμε τα παιχνίδια και κερδίζουμε.

Οι απουσίες είναι σημαντικές και αποτελούν πρόβλημα, αλλά οι παίκτες που αγωνίστηκαν σήμερα είναι καλοί και υποτιμημένοι σε σχέση με όσα πιστεύει ο κόσμος. Ο καθένας που βρίσκεται εδώ αξίζει να παίζει».

Για την πορεία της ομάδας και τις προσδοκίες: «Κατακτήσαμε τη EuroLeague. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για τον σύλλογο. Απολαμβάνω κάθε μέρα που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, αλλά όταν βλέπω την ομάδα να παίζει τόσο ομαδικά, με όλους μαζί και όχι ατομικά, το απολαμβάνω.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κακές μέρες. Θα υπάρξει κάποια στιγμή και κάμψη. Η EuroLeague έχει πολλά παιχνίδια. Θέλουμε να βρισκόμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Η SUNEL Arena δεν είναι η κανονική μας έδρα, αλλά ο κόσμος την έχει συνηθίσει.

Αν κάνουμε τις φυσιολογικές νίκες εντός έδρας, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι εξωπραγματικό, θα είμαστε σε θέση να μπούμε στα playoffs. Όσο παίζουμε όλοι μαζί, είμαι αισιόδοξος.

Θα ήθελα να θυμίσω το προηγούμενο παιχνίδι μας με την Ντουμπάι, στο οποίο κερδίσαμε με 30 πόντους διαφορά, απέναντι σε μια ομάδα που διαθέτει το ίδιο ταλέντο με τη Χάποελ, κατά την άποψή μου.

Μετράμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε ομάδες που διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες, είτε έχουμε απουσίες είτε όχι.

Οι προπονητές δεν είναι μάγοι. Έλειπαν πολλοί παίκτες με τις εθνικές τους ομάδες και αυτό επηρεάζει την προετοιμασία. Με την έναρξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, δεν επιτρέπονται αρκετές προπονήσεις, με αποτέλεσμα οι προπονητές να βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Δεν θέλω να βγάζω βιαστικά συμπεράσματα. Είναι νωρίς ακόμη. Όσο, όμως, παίζουμε καλά, είμαστε ανταγωνιστικοί και παλεύουμε τα παιχνίδια, θα έχουμε περισσότερα καλά διαστήματα.Το πρόγραμμά μας είναι πολύ απαιτητικό»

Για τον ΜακΚίσικ: «Και μόνο που ήρθε εδώ χαρήκαμε. Και στην προπόνηση που ήρθε η αγάπη του κόσμου είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ένας παίκτης».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Το είπαμε από την αρχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα που καταθέτει την ψυχή της στο γήπεδο, κι εμείς ασχολούμαστε με tweets, stories και οτιδήποτε άλλο.

Συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι εδώ για τους αθλητές που ματώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν το κάνει ο Τάιλερ, με μεγάλη μου χαρά θα τον υποστηρίξω όσο μπορώ.

Από εκεί και πέρα, έχω εκπλαγεί με την κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα. Φαίνεται πως οτιδήποτε πιο κίτρινο υπάρχει κυριαρχεί παντού. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Ό,τι είναι πιο σάπιο πουλάει. Αυτό θέλει ο κόσμος; Εμείς, πάντως, θέλουμε να μείνουμε έξω από όλο αυτό».

Για την ενίσχυση της ομάδας και τις απουσίες: «Ασχολούμαστε με την ομάδα 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Τόσο με την ενίσχυσή της όσο και με το πώς θα καταφέρουμε να τη διατηρήσουμε φρέσκια. Αυτή είναι η δουλειά μας, όπως και όλων των ομάδων. Ωστόσο, εμείς έχουμε περισσότερες απουσίες αυτή τη στιγμή.

Όσο η ομάδα παλεύει και είναι ανταγωνιστική, τα πράγματα θα βελτιώνονται. Θα επιστρέψει και ο Μοντέρο και, αν μας βοηθήσει ο Θεός, θα υπογράψουμε έναν ή δύο παίκτες, εφόσον χρειαστεί, και θα είμαστε καλά».

Για τις καταγγελίες και τα πρόστιμα:

«Έχω περίπου επτά καταγγελίες το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει κάποιος λόγος να πληρώνωνω του κόσμου τα λεφτά κάθε φορά. Πλήρωσα μόνος μου πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια Κάποιος με κατέγραψε κρυφά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο για μια βρισιά. Είναι γνωστό αυτό που συνέβη. Έχετε ξανακούσει 50.000 ευρώ για μια βρισιά; Η οποία δεν απευθύνθηκα σε κανέναν.

Έκαναν έναν διακανονισμό με το ελληνικό Δημόσιο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός έχασε τον τίτλο και έσπασε το γήπεδο, δεν έχω ξαναδεί να μην έχουν ολοκληρωθεί οι τελικοί και να μην τιμωρείται η ομάδα την επόμενη χρονιά.

Όταν δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ το 2013, μετά την κατάκτηση της EuroLeague από εμάς, την επόμενη χρονιά ξεκινήσαμε με -2 βαθμούς.

Δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτά τα ζητήματα».

