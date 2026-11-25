Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στον δρόμο των νικών, φτάνοντας σε μία ακόμη, κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Αντιμετώπισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena και με τους Τζόσεφ, Βεζένκοβ και Φουρνιέ να ξεχωρίζουν, πήρε τη νίκη με 104-79,

Ο Ολυμπιακός παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει με τις συνεχόμενες, σημαντικές απουσίες, έχει βρει τη... συνταγή για τις μεγάλες νίκες. Υποδέχθηκε τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία πολύ σπουδαία νίκη με 104-79. Πλέον είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Παρά τα πολλά προβλήματα και το περιορισμένο rotation, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκει τις λύσεις, με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει τέταρτη διαδοχική νίκη. Σπουδαία εμφάνιση από τους Τζόσεφ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Χολ, οι οποίοι ήταν οι πιο κομβικοί παίκτες της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Γουέινραϊτ είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Τζόσεφ να απαντάει με δίποντο για το 2-3 στο 09:26. Με πέντε πόντους του Καναδού γκαρντ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-5) στο 08:23. Με δύο δίποντα, η Χάποελ είχε το προβάδισμα με 12-10 στο 06:33, όμως με τρεις πόντους του Τζόουνς και τρεις του Τζόσεφ, οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 17-12 στο 04:40. Ο Μπράιαντ είχε μειώσει με βολές σε 29-26 στα 00:29, με τον Νετζήπογλου να σκοράρει τρίποντο για το 32-26. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 32-29.

Η Χάποελ είχε ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο με ένα σερί 10-0 από το 09:19 (Μπράιαντ) μέχρι το 07:00 (Οντιάσι) για το 32-38, με τον Εντζάι να απαντάει με δίποντο στο 06:04 (34-38). Οι «ερυθρόλευκοι» με σερί 6-0 (δύο πόντοι από Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Μιλουτίνοφ), είχαν ισοφαρίσει στο 04:23 σε 40-40. Ο Μπέικνι είχε δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (44-42), ωστόσο με γκολ-φάουλ του Χολ και δίποντα των Φουρνιέ και Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 49-44.

Οι Βεζένκοβ (δίποντο) και Φουρνιέ (βολή), είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Γουέινραϊτ (τρίποντο) και Μίτσιτς (δύο βολές) να απαντάνε για το 50-49 στο 08:56. Με δύο πόντους του Γουόρντ και τρεις του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 58-52 στο 06:35, όμως με τρίποντα των Μπράιαντ και Γουέινραϊτ, οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει σε 58-58. Με ένα σερί 9-0 από το 05:00 (Φουρνιέ) μέχρι το 03:06 (Βεζένκοβ), η διαφορά είχε φτάσει τους εννιά (67-58). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 72-66.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει την τέταρτη περίοδο με ένα σερί 9-0 για το 81-66, με τον Μπλέικνι να απαντάει με τρεις βολές (81-69) στο 05:19. Με τρίποντο του Τζόσεφ και δίποντα των Βεζένκοβ και Γουόρντ, η διαφορά είχε φτάσει τους 20 (92-72) στο 03:26. Οι Πειραιώτες είχαν διαχειριστεί τη διαφορά τους και φτάσανε στη μεγάλη νίκη με 104-79.

Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Υπέβαλλε τον ρυθμό του και έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας τη διαφορά.

MVP O… Απίθανος και ασταμάτητος Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχε 27 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μόνιμα εξαιρετικός Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 21 πόντους (8/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρώτη φορά καλάθι στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετά από 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB BLK OFF. FOULS Coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO PF F OUT C D +/- PIR # Players 3 T. Ward 23:29 6 3/11 27.3% 3/7 42.9% 0/4 0.0% 0/1 0.0% 2 2 4 2 2 0 1 0 1 4 3 — 3 9 N. Plotas 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 14 S. Vezenkov * 30:58 21 9/12 75.0% 6/7 85.7% 3/5 60.0% 0/2 0.0% 0 6 6 3 2 2 0 0 0 2 0 — 23 16 K. Papanikolaou 06:47 3 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 — 2 21 O. Netzipoglou 17:38 5 2/6 33.3% 1/2 50.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 — 2 24 M. Ndiaye 11:31 2 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 2 0 2 0 0 0 1 0 — 5 33 N. Milutinov 08:25 2 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 — 2 34 C. Joseph * 37:49 27 10/13 76.9% 5/7 71.4% 5/6 83.3% 2/2 100.0% 1 0 1 3 2 2 5 0 0 2 5 — 31 42 B. Dunston 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 45 D. Hall 17:30 7 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 3/3 100.0% 2 7 9 0 0 0 3 0 0 0 3 — 19 88 T. Jones * 14:05 8 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 4 1 5 2 0 1 2 0 2 2 2 — 8 94 E. Fournier * 31:48 23 7/16 43.8% 5/7 71.4% 2/9 22.2% 7/8 87.5% 0 1 1 11 1 2 5 0 1 1 5 — 27 Team/Coaches 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 — 1 TOTAL 200:00 104 38/70 54.3% 26/40 65.0% 12/30 40.0% 16/22 72.7% 12 24 36 23 10 10 19 0 4 17 19 — 123

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB BLK OFF. FOULS Coach: Dimitris Itoudis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO PF F OUT C D +/- PIR # Players 0 J. Toppin 03:41 2 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 0 1 E. German 05:18 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 — -3 2 A. Blakeney 25:47 15 5/9 55.6% 3/3 100.0% 2/6 33.3% 3/4 75.0% 2 1 3 3 0 0 2 0 0 1 2 — 17 3 E. Bryant * 23:48 9 3/8 37.5% 2/3 66.7% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 0 3 3 5 2 5 2 0 0 3 2 — 8 7 A. Coffey * 19:36 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 0 — -1 12 I. Wainright * 25:19 17 6/9 66.7% 1/1 100.0% 5/8 62.5% 0/0 0.0% 1 2 3 0 1 5 1 0 0 2 1 — 12 13 T. Satoransky 18:28 7 2/3 66.7% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 0 2 2 4 0 0 3 0 0 1 3 — 12 16 Z. Leday 14:40 3 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 0 3 3 0 1 2 2 0 0 2 2 — 3 21 T. Odiase 18:13 6 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 — 6 22 V. Micic * 29:49 16 4/8 50.0% 1/3 33.3% 3/5 60.0% 5/5 100.0% 0 2 2 3 1 5 5 0 0 2 5 — 16 25 D. Oturu * 15:21 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 2 0 4 1 — 3 41 T. Ginat 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 Team/Coaches 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 TOTAL 200:00 79 26/53 49.1% 14/23 60.9% 12/30 40.0% 15/19 78.9% 4 20 24 17 5 21 17 4 0 19 17 — 75

* Starting Five