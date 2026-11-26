«Πανζουρλισμός» επικρατεί γύρω από το σενάριο απόκτησης του Ναντίρ Ιφί από τον Ολυμπιακό με τον ίδιο να αποκαλύπτει πώς οι φίλαθλοι στέλνουν μηνύματα μέχρι και στη γυναίκα του, όμως μετά το διέγραψε.

Η μεταγραφολογία γύρω από την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού έχει πάρει... φωτιά δεδομένου ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην αγορά αναζητώντας δύο παίκτες για να ενισχύσει το ρόστερ της.

Πέρα από το όνομα του Σακίλ ΜακΚίσικ, ένα ακόμα που έχει ακουστεί έντονα στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο είναι εκείνο του Ναντίρ Ιφί, του πρωταγωνιστή της Παρί, ο οποίος φαίνεται πως εξελίσσεται σε παίκτη που θα ήθελαν πολύ οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να δουν με τα «ερυθρόλευκα».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο Χ: «Το ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στέλνουν μηνύματα στη γυναίκα μου είναι... τρελό!». Ωστόσο, ο σταρ της Παρί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κατέβασε την ανάρτηση.