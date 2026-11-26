Ιφί: Αποκάλυψε στο X την τρέλα των οπαδών του Ολυμπιακού για την απόκτησή του
Η μεταγραφολογία γύρω από την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού έχει πάρει... φωτιά δεδομένου ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην αγορά αναζητώντας δύο παίκτες για να ενισχύσει το ρόστερ της.
Πέρα από το όνομα του Σακίλ ΜακΚίσικ, ένα ακόμα που έχει ακουστεί έντονα στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο είναι εκείνο του Ναντίρ Ιφί, του πρωταγωνιστή της Παρί, ο οποίος φαίνεται πως εξελίσσεται σε παίκτη που θα ήθελαν πολύ οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να δουν με τα «ερυθρόλευκα».
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο Χ: «Το ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στέλνουν μηνύματα στη γυναίκα μου είναι... τρελό!». Ωστόσο, ο σταρ της Παρί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κατέβασε την ανάρτηση.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.