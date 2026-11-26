Οκτώ αγωνιστικές, τέσσερις διαφορετικές μπασκετικές φιλοσοφίες και μια κορυφή που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το Gazzetta αναλύει μέσα από τους αριθμούς τους πρωταγωνιστές και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων πρώτων της βαθμολογίας της Greek Basketball League.

Οι πρώτες 8 αγωνιστικές της GBL για τη σεζόν 2026-27 έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με το απόλυτο 8-0, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ακολουθούν με 7-1, ενώ ο Άρης με 6-2 επιβεβαιώνει ότι έχει τη δυναμική να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα της φετινής διοργάνωσης.

Πίσω, όμως, από τη βαθμολογική κατάταξη υπάρχει μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τέσσερις ομάδες με διαφορετικά πλεονεκτήματα, διαφορετικούς πρωταγωνιστές και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του παιχνιδιού.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εκεί, στον τρόπο με τον οποίο κάθε ομάδα καταφέρνει να παράγει αποτελέσματα, αλλά και στην ποιότητα που εμφανίζει σε κάθε πλευρά του παρκέ.

ΠΑΟΚ: Το αήττητο 8-0 και η εντυπωσιακή ισορροπία

Ο ΠΑΟΚ είναι μέχρι στιγμής η ομάδα που έχει καταφέρει να μετατρέψει την αγωνιστική της συνέπεια σε βαθμολογική κυριαρχία. Οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με μέσο όρο 82 πόντους στην επίθεση και μόλις 71 στην άμυνα, συνθέτουν την εικόνα ενός συνόλου που ξέρει να κερδίζει με διαφορετικούς τρόπους.

Το 117.6 στο Offensive Rating (οι πόντοι που σημειώνει μια ομάδα ανά 100 κατοχές) είναι εξαιρετικό, ενώ το 102.2 στο Defensive Rating (οι πόντοι που δέχεται μια ομάδα ανά 100 κατοχές) επιβεβαιώνει την πολύ καλή αμυντική του λειτουργία. Το συνολικό Net Rating βρίσκεται στο +15,4, επίδοση που δείχνει ότι η ομάδα δεν στηρίζεται απλώς στα αποτελέσματα, αλλά παρουσιάζει και σημαντική διαφορά αποτελεσματικότητας απέναντι στους αντιπάλους της.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κατανομή της παραγωγής

Ο Τσέντι Όσμαν (που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για διάστημα περίπου τριών μηνών) είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, προσθέτοντας 2,8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Το προσωπικό του Net Rating βρίσκεται στο +22.6, ενώ η συνολική του αξιολόγηση φτάνει στο 99. Δίπλα του, ο Νικ Καλάθης, παρά τους 6.5 πόντους, προσφέρει 5.3 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ, αποτελώντας τον βασικό οργανωτή της ομάδας. Με μόλις 2 λάθη και 0.7 κλεψίματα ανά αγώνα, η παρουσία του είναι σημαντική για την κυκλοφορία της μπάλας και τον έλεγχο του ρυθμού.

Ο Μπριν Ταϊρί είναι ο δεύτερος επιθετικός πόλος με 16.3 πόντους, ενώ ο Μάρκους Φόστερ προσθέτει 11.9 πόντους, 2.3 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ. Ο Τρέβορ Χάτζινς συνεισφέρει 8.9 πόντους και 2.6 ασίστ, ενώ ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ έχει επίσης 8.9 πόντους, αλλά με πιο περιορισμένη δημιουργική συνεισφορά.

Η παρουσία πολλών περιφερειακών με διαφορετικά χαρακτηριστικά δίνει στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να μοιράζει την επιθετική ευθύνη και να μην εξαρτάται από μία μόνο πηγή σκοραρίσματος.

Στη ρακέτα, ο Κάιλ Αλεξάντερ ξεχωρίζει με 7.3 ριμπάουντ, 7.1 πόντους και +25.4 Net Rating. Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προσφέρει 7 πόντους και 3.6 ριμπάουντ, ενώ ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, παρά τους 4 πόντους, καταγράφει 5.5 ριμπάουντ και το εντυπωσιακό +31.3 Net Rating.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Νίκο Περσίδη, ο οποίος με 3.8 πόντους και 3 ριμπάουντ έχει +25.6 Net Rating. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που μπορεί να έχει ένας παίκτης πέρα από την προσωπική του επιθετική παραγωγή.

Ο Μπεν Μουρ προσφέρει 5.4 πόντους και 5.5 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκος Χουγκάζ και ο Θανάσης Μπαζίνας συμπληρώνουν τον κορμό της ομάδας. Σημαντικό είναι επίσης ότι ο Δημήτριος Κακλαμανάκης έχει θετικό +9.1 Net Rating, παρά τον περιορισμένο επιθετικό του ρόλο.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια ομάδα με αρκετούς παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά το παιχνίδι, είτε μέσω του σκοραρίσματος είτε μέσω της άμυνας, των ριμπάουντ και της δημιουργίας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν χρειάζεται να κερδίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έχει επιθετική ποιότητα, αμυντική συνέπεια και βάθος επιλογών. Το 8-0 δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, αλλά η αντανάκλαση μιας ομάδας που έχει καταφέρει να παρουσιάσει συνοχή από πολύ νωρίς.

Παναθηναϊκός: Η μεγαλύτερη επιθετική ισχύς και το βάθος του ρόστερ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 7-1, αλλά παρουσιάζει την υψηλότερη επιθετική αξιολόγηση της τετράδας, με 119.6 Offensive Rating. Είναι επίσης η ομάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο πόντων, καθώς σημειώνει 87 ανά παιχνίδι, ενώ δέχεται 74.

Το 102.4 στο Defensive Rating δείχνει ότι διαθέτει και καλή αμυντική λειτουργία, ενώ το +17.1 στο Net Rating είναι η κορυφαία συνολική επίδοση ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Παναθηναϊκός εμφανίζει την καλύτερη διαφορά αποτελεσματικότητας, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μία νίκη πίσω από τον αήττητο ΠΑΟΚ.

Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο επιθετικός πλουραλισμός. Έξι παίκτες καταγράφουν διψήφιο μέσο όρο πόντων στους βασικούς πρωταγωνιστές του ρόστερ.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημειώνουν από 13 πόντους. Ο πρώτος προσθέτει 3.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, ενώ ο δεύτερος έχει 3.6 ασίστ και 2.6 λάθη. Ο Φρανσίσκο εμφανίζει επίσης +26.6 Net Rating, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της ομάδας.

Ο Κέντρικ Ναν προσφέρει 11 πόντους, 4.4 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ, αποτελώντας σημαντικό σημείο αναφοράς στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει 11.1 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, ενώ ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε καταγράφει 11.7 πόντους και 4.2 ριμπάουντ, με το εντυπωσιακό +31.8 Net Rating και αξιολόγηση 98.

Ο Ντίνος Μήτογλου προσφέρει 10.1 πόντους και 6.4 ριμπάουντ, με αξιολόγηση 95 και +20.1 Net Rating. Μαζί με τον Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος καταγράφει 6.8 πόντους και 6.8 ριμπάουντ, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίδυμο στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο Μπόνγκα έχει μάλιστα +20.3 Net Rating και αξιολόγηση 91, στοιχεία που αναδεικνύουν τη συνολική του συνεισφορά.

Στην οργάνωση, ο Κώστας Σλούκας παραμένει σημαντικός παράγοντας με 4.5 ασίστ, παρά τους μόλις 3.8 πόντους του. Η αξία του αποτυπώνεται περισσότερο στη δημιουργία και στη διαχείριση των επιθέσεων. Ο Δημήτρης Μωραΐτης προσθέτει 5.9 πόντους και 3.7 ασίστ, αν και το -2,8 Net Rating αποτελεί ένα σημείο που αξίζει να παρακολουθηθεί.

Στην περιφέρεια, ο Μπρανκού Μπαντιό προσφέρει 7.5 πόντους, 2.2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ, με +19.6 Net Rating, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης συνεισφέρει 5.4 πόντους και θετικό +16.8.

Κοντά στο καλάθι, ο Ματίας Λεσόρ καταγράφει 10.8 πόντους και +20.6 Net Rating, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προσθέτει 5.4 ριμπάουντ και 4.6 πόντους, με +15,7.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουσταφά Φαλ και ο Ελευθέριος Μαντζούκας εμφανίζονται στην κατηγορία των ανενεργών, καθώς είναι μικρό το δείγμα τους, αφού ο μεν Γάλλος έχει παίξει μόλις 1 ματς με 2 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 τάπες σε 13:34 λεπτά, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 3 ματς και μετράει 6.67 πόντους ανά αγώνα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21:16 λεπτά συμμετοχής.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει, λοιπόν, ένα ρόστερ με σημαντική επιθετική πολυφωνία, αρκετούς παίκτες με υψηλή αξιολόγηση και πολλές εναλλακτικές λύσεις.

Το μεγάλο του όπλο είναι η δυνατότητα να επιτίθεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η πρόκληση είναι να διατηρήσει αυτή την παραγωγικότητα και να τη συνδυάσει με ακόμη μεγαλύτερη αμυντική συνέπεια.

Ολυμπιακός: Η καλύτερη άμυνα, η ποιότητα Βεζένκοβ και Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός έχει το ίδιο ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό, 7-1, αλλά παρουσιάζει μια διαφορετική αγωνιστική φυσιογνωμία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του βρίσκεται στην άμυνα. Το 98.8 Defensive Rating είναι η καλύτερη επίδοση των τεσσάρων ομάδων, ενώ το 115.0 Offensive Rating δείχνει ότι διαθέτει και πολύ καλή επιθετική αποτελεσματικότητα.

Οι 84 πόντοι στην επίθεση και οι 73 στην άμυνα επιβεβαιώνουν την ισορροπία του, ενώ το +16.2 Net Rating τον τοποθετεί πολύ κοντά στις αντίστοιχες επιδόσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί τον βασικό επιθετικό πρωταγωνιστή με 16.3 πόντους και 4.9 ριμπάουντ, έχοντας +17.9 Net Rating και αξιολόγηση 97.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στους 16.4 πόντους, με 3.2 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας βάσει μέσου όρου, με το +5.9 Net Rating να δείχνει ότι η επιθετική παραγωγή του δεν αποτυπώνει από μόνη της τη συνολική επίδρασή του στο παιχνίδι.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ προσφέρει 7.7 πόντους και 6.2 ριμπάουντ, με αξιολόγηση 96 και +23.3 Net Rating. Ο Τάισον Γουόρντ προσθέτει 6.7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει 7.1 πόντους, 4.8 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ.

Σημαντική είναι και η παρουσία του Εμπάι Εντζάι, με 8.9 πόντους και 4.8 ριμπάουντ, αλλά και του Όμηρου Νετζήπογλου, ο οποίος έχει 9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, με +22.3 Net Rating.

Ο Κόρι Τζόζεφ, με 7 πόντους, 2.6 ασίστ και +29.7 Net Rating, προσφέρει επίσης σημαντική συνεισφορά, ενώ ο Ντόντα Χολ έχει 4.7 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Στην περιφέρεια, ο Κώστας Παπανικολάου συνεισφέρει 3.6 πόντους και 2.1 ριμπάουντ, ενώ ο Αντώνης Καραγιαννίδης ξεχωρίζει με +37.7 Net Rating, παρότι η επιθετική του παραγωγή περιορίζεται στους 3 πόντους.

Ο Τζορτζ Πάππας έχει επίσης αξιοσημείωτο +30.5 Net Rating, με 4.5 πόντους και 1.5 ασίστ.

Στην κατηγορία των ανενεργών βρίσκονται ο Ζαν Μοντέρο, με εντυπωσιακούς 30 πόντους στο καταγεγραμμένο δείγμα και +40.2 Net Rating, καθώς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η εικόνα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη, διαθέτει ισχυρή αμυντική βάση, ποιοτικούς πρωταγωνιστές και παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν χωρίς να χρειάζεται όλοι να έχουν υψηλούς αριθμούς σκοραρίσματος.

Το 98.8 στο Defensive Rating είναι η αγωνιστική του υπογραφή. Η ικανότητά του να περιορίζει τους αντιπάλους μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό πλεονέκτημα στη συνέχεια, ειδικά σε παιχνίδια υψηλής έντασης.

Άρης: Η επιθετική τριάδα και οι βάσεις για μια δυνατή χρονιά

Ο Άρης είναι τέταρτος με 6-2 και έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Με 86 πόντους ενεργητικό και 76 παθητικό, διαθέτει τη δεύτερη υψηλότερη επιθετική παραγωγή της τετράδας, πίσω μόνο από τον Παναθηναϊκό.

Το 114.0 Offensive Rating και το 101.2 Defensive Rating δείχνουν μια ομάδα που έχει ισορροπία στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το +12.8 Net Rating είναι χαμηλότερο από εκείνο των τριών πρώτων, αλλά παραμένει μια πολύ θετική επίδοση.

Ο Ματ Μόργκαν είναι ο πρώτος σκόρερ με 17.9 πόντους, προσθέτοντας 2.3 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ. Με αξιολόγηση 85 και +13.0 Net Rating, αποτελεί σημαντικό επιθετικό όπλο.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης της ομάδας. Με 13.8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, προσφέρει παρουσία σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Το +18.1 Net Rating και η αξιολόγηση 100 τον κατατάσσουν ανάμεσα στους σημαντικότερους πρωταγωνιστές ολόκληρης της τετράδας.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς έχει 12.3 πόντους, 5.1 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ, με αξιολόγηση 96 και +15.9 Net Rating. Η δημιουργία του είναι καθοριστική για την επιθετική λειτουργία του Άρη.

Ο Έι Τζέι Λίντελ συμπληρώνει την τριάδα των βασικών πρωταγωνιστών με 11.4 πόντους και 5.3 ριμπάουντ, έχοντας επίσης αξιολόγηση 96.

Στην περιφέρεια, ο Βασίλης Τολιόπουλος προσφέρει 9.5 πόντους και 3.1 ασίστ, ενώ ο Ματ Μόργκαν δίνει την απαραίτητη επιθετική εκτέλεση. Ο Στέφαν Γιόβιτς προσθέτει 2.5 ασίστ, παρά τους μόλις 3 πόντους του, ενώ ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ έχει 6.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και +15.9 Net Rating.

Στη front-line της ομάδας, ο Κεμ Μπιρτς καταγράφει 6.5 πόντους και 3.4 ριμπάουντ, με αξιολόγηση 79 και +13.1 Net Rating. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσθέτει 3.7 πόντους και 2.9 ριμπάουντ, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει 1.3 πόντους και 1.3 ριμπάουντ.

Ο Άνταμ Μοκόκα συνεισφέρει 5.4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, παρά την καταχώρισή του στους ανενεργούς, εμφανίζει 3.7 ριμπάουντ στο διαθέσιμο δείγμα.

Ο Άρης έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα σε επίπεδο σταθερότητας της περιστροφής και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων επιλογών του.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι διαθέτει μια ισχυρή επιθετική τριάδα, με τον Μόργκαν, τον Ρόμπινσον-Ερλ και τον Ντιμιτρίεβιτς να συνδυάζουν σκοράρισμα, ριμπάουντ και δημιουργία. Εάν διατηρήσει την αμυντική του συνέπεια, μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται σε τροχιά υψηλών στόχων.

Οι αριθμοί πίσω από τη βαθμολογία αποκαλύπτουν μια διαφορετική μάχη

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πρώτης οκτάδας είναι ότι η βαθμολογική σειρά δεν αποτυπώνει απόλυτα την εικόνα της αποτελεσματικότητας. Ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες νίκες και παραμένει αήττητος, αλλά ο Παναθηναϊκός διαθέτει το υψηλότερο Net Rating με +17.1. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με +16.2, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο +15.4 και ο Άρης στο +12.8.

Αυτό σημαίνει ότι οι τρεις πρώτοι παρουσιάζουν εξαιρετικά κοντινή συνολική αποτελεσματικότητα, παρά τις διαφορετικές αγωνιστικές τους ταυτότητες.

Ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη επίθεση με 119.6 Offensive Rating, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 117.6, ο Ολυμπιακός με 115.0 και ο Άρης με 114.0.

Στην άμυνα, η εικόνα αλλάζει. Ο Ολυμπιακός έχει το κορυφαίο 98.8 Defensive Rating, ακολουθεί ο Άρης με 101.2, ο ΠΑΟΚ με 102.2 και ο Παναθηναϊκός με 102.4.

Επομένως, δεν υπάρχει μία ομάδα που να κυριαρχεί σε όλους τους τομείς. Κάθε σύνολο διαθέτει το δικό του στατιστικό πλεονέκτημα. Εξίσου σημαντικό είναι το ατομικό επίπεδο. Ο Όσμαν με αξιολόγηση 99, ο Γιαμπουσέλε με 98, ο Μήτογλου και ο Μιλουτίνοφ με 95 και 96 αντίστοιχα, αλλά και ο Ρόμπινσον-Ερλ με 100, δείχνουν ότι η κορυφή διαθέτει παίκτες με εξαιρετική ατομική παρουσία.

Παράλληλα, τα επιμέρους Net Ratings αναδεικνύουν και τη συνεισφορά παικτών που δεν βρίσκονται απαραίτητα στην πρώτη γραμμή του σκοραρίσματος. Ο Μοτιεγιούνας, ο Περσίδης, ο Γιαμπουσέλε, ο Καραγιαννίδης και ο Κόρι Τζόζεφ αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Χρειάζεται, βέβαια, προσοχή στην ερμηνεία αυτών των δεικτών. Το Net Rating ενός παίκτη επηρεάζεται από τα σχήματα, τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους με τους οποίους αγωνίζεται, ενώ η αξιολόγηση δεν ταυτίζεται με το συνολικό αγωνιστικό αποτύπωμα.

Τέσσερις ομάδες, μία κορυφή και πολλές διαφορετικές απαντήσεις

Μετά από οκτώ αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την πρώτη θέση και το αήττητο ρεκόρ του. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει την πιο παραγωγική επίθεση και την υψηλότερη συνολική διαφορά αποτελεσματικότητας. Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει την παρουσία του πάνω στην κορυφαία αμυντική επίδοση, ενώ ο Άρης αποδεικνύει ότι μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τους ισχυρότερους.

Το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν έχει ακριβώς τα ίδια όπλα με τις υπόλοιπες. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με ισορροπία και συνέπεια. Ο Παναθηναϊκός με ποιότητα και επιθετικό πλουραλισμό. Ο Ολυμπιακός με αμυντική προσήλωση και αποτελεσματικότητα. Ο Άρης με την παραγωγικότητα των πρωταγωνιστών του και τη δυνατότητα να παίξει ανταγωνιστικό μπάσκετ.

Οι πρώτες οκτώ αγωνιστικές δεν προδικάζουν σε καμία περίπτωση την τελική κατάταξη. Δίνουν, όμως, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Και το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι η φετινή GBL έχει αποκτήσει ήδη μια κορυφή με πραγματικό ανταγωνισμό στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών...

