Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στη «Roig Arena» απέναντι στην φορμαρισμένη Βαλένθια και το Gazzetta παραθέτει τα δεδομένα της αναμέτρησης, τα σημεία-κλειδιά του αγώνα, τα όσα πρέπει να προσέξουν οι «πράσινοι» αλλά και που πρέπει να «χτυπήσουν» σε αυτό το ματς.

Επιστροφή στον… τόπο του εγκλήματος για τον Παναθηναϊκό.

Εκεί όπου τον περασμένο Απρίλιο είχε βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στο Final Four με back to back νίκες στην «Roig Arena» αλλά μέσα στις 10 ημέρες που ακολούθησαν έριξε μια κλωτσιά και έχυσε την καρδάδα με τον γάλα γνωρίζοντας τρεις σερί ήττες από τη Βαλένθια. Βέβαια μέσα σε αυτό το διάστημα άλλαξαν πολλά. Και η Βαλένθια δεν θυμίζει ούτε στο ελάχιστο την ομάδα που είχε αποκλείσει τους «πράσινους» με 3-2 νίκες στην περσινή σειρά των playoffs.

Τα πρόσωπα είναι τελείως διαφορετικά αλλά η νοοτροπία παραμένει ίδια και απαράλλακτη. Γρήγορο μπάσκετ και υψηλό σκορ με πολλές κατοχές. Ο Τσάβι Άλμπερτ συνεχίζει στον δρόμο που είχε χαράξει προπονητικά ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο μέχρι πρότινος ασίσταντ κοόουτς στην Βαλένθια δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από την πετυχημένη συνταγή. Παρά το γεγονός ότι η ισπανική ομάδα έκανε πραγματικό «extreme makeover» στο ρόστερ της, φαίνεται σαν μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από την περσινή σεζόν. Μόνο τα πρόσωπα άλλαξαν. Τίποτε άλλο.

Συνεχίζοντας με την ίδια φόρα, η Βαλένθια οδηγεί την κούρσα στην Euroleague με 10 νίκες σε 13 ματς, μετράει 12 νίκες στα 13 τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ προέρχεται από 100άρα σε 100άρα, με αποκορύφωμα τους 129 πόντους που έριξε πρόσφατα στην Μπούργκος για το ισπανικό πρωτάθλημα. Κάθεστε; Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδι της ACB έχει κατά μέσο όρο 112 πόντους. Οπότε εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε την δαιμονιώδη φόρμα στην οποία βρίσκεται, αγνοώντας τη λέξη ήττα από από τις 30/10 κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Όπως είναι λογικό και επόμενο θα προσπαθήσει απέναντι στον Παναθηναϊκό να στηριχθεί στην επίθεση της, σ’ ένα παιχνίδι όπου η αδυναμία του ενός είναι η δύναμη του άλλου και τούμπαλιν. Αν μη τι άλλο θα θελήσουν οι «Ταρόνιας» να επιβεβαιώσουν το αμερικάνικο ρητό ότι «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» απέναντι στην 2η καλύτερη άμυνα της Euroleague. Όμως τι έχει να πει για όλα αυτά η άμυνα του Παναθηναϊκού που έχει δείξει μεγάλη σταθερότητα από την αρχή της σεζόν;

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά όσον αφορά τα όσα περιμένουμε να δούμε στην αποψινή αναμέτρηση (24/11, 21:30, Novasports Prime) μεταξύ των δύο ομάδων.

Το καρέ της επιτυχίας

Η Βαλένθια, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι έκανε το «colpo grosso» βάσει αποτελέσματος έως τώρα διότι κατάφερε να καλύψει τα «κενά» που άφησαν οι Μοντέρο και Μπάντιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν τα δύο γκαρντ που έκαναν την διαφορά για την ομάδα τους και εκείνοι που «κουβάλησαν» περισσότερο την περσινή, πετυχημένη, σεζόν. Οι Τι Τζέι Σορτς και Άρμονι Μπρουκς έχουν μπει για τα καλά στα παπούτσια των προκατόχων τους, έχοντας εναρμονιστεί πλήρως με αυτό που θέλει να βλέπει ο Άλμπερτ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει Usage που αγγίζει το 30% σε κάθε ματς (σ.σ. 29,4% για να είμαστε και πιο ακριβείς), με την Βαλένθια να σημειώνει τους 58.8 πόντους ανά αγώνα με τον Σορτς μέσα στο ματς. Και είναι και εντυπωσιακό το +/- της παρουσίας του στο παρκέ έχοντας +11.6 πόντους κατά μέσο όρο. Ποιος είναι δεύτερος; Φυσικά ο Άρμονι Μπρουκς με +7.5 πόντους, Usage που φτάνει το 25,7% και 53.2 πόντους της ομάδας του.

Μαζί με τους Κάμερον Τέιλορ και Νικόλα Μίροτιτς συνθέτουν ένα «καρέ» απόλυτων πρωταγωνιστών οι οποίοι μοιράζονται μπάλες εξαιτίας και τον πολλών κατοχών που έχει στο παιχνίδι της η Βαλένθια. Για παράδειγμα ο έμπειρος Ισπανομαυροβούνιος φόργουορντ έχει 25,4% Usage με 40.6 πόντους της Βαλένθια μ’ εκείνον παρόντα, ενώ ο Κάμερον Τέιλορ είναι πιο «οικονομικός» με 20,6% Usage αλλά με τον 2ο καλύτερο μέσο όρο στα 23:42 που βρίσκεται στο παρκέ όσον αφορά το +/- με +9.3 πόντους και τον καλύτερο μέσο όρο όσον αφορά τους πόντους που σημειώνει η ομάδα του (με 54.4 ανά αγώνα).

Οι τρεις επιθετικοί άξονες της Βαλένθια

Και κάπως έτσι «μεταφράζονται» οι τρεις βασικοί άξονες της Βαλένθια.

α) Η Βαλένθια στηρίζεται στα pick n roll καθώς έχει 14.8 κατοχές ανά αγώνα με 12.9 πόντους όφελος. Ο Σορτς δίνει 6.9 πόντους ανά 6.9 κατοχές σε καταστάσεις pick n roll δημιουγώντας για τον εαυτό του, ενώ ακολουθεί ο Μπρουκς με 2.6 πόντους ανά 2.2 κατοχές. Άλλωστε είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι είναι και πιο απειλητικοί από πλευράς της ισπανικής ομάδας.

β) Η Βαλένθια σουτάρει πολύ. Είναι η 4η ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα (11.0 συγκεκριμένα κατά μέσο όρο) και η 5η της Euroleague όσον αφορά τις προσπάθειες (με 29.0 κατά μέσο όρο). Και αυτό φαίνεται από τις catch and shoot καταστάσεις καθώς παίρνει τους περισσότερους πόντους ανά αγώνα με τα spot up σουτ. Συγκεκριμένα σημειώνει 14.4 πόντους ανά 12.4 κατοχές, δείγμα της καλής κυκλοφορίας που υπάρχει, του παιχνιδιού από μέσα προς τα έξω, την δημιουργία του Σορτς (5.8 ασίστ) ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σκοράρουν σχεδόν όλοι με αυτόν τον τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους περισσότερους πόντους ανά αγώνα με catch and shoot δίνουν οι Πουέρτο (2.3π./1.9κατ,), Οσετκόφσκι (2.3π./1.8κατ.) Τέιλορ (2.3π./1.4κατ.) και μετά ακολουθεί ο Μπρουκς (1.8π./1.6κατ.)

γ) Η Βαλένθια τρέχει πολύ στο γήπεδο. Και υπάρχει εξήγηση. Πρόκειται για την ομάδα που μαζεύει τα περισσότερα ριμπάουντ στην φετινή Euroleague με 40.6 ανά αγώνα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα κυνηγήσει το παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο και θα ψάξει πόντους στον αιφνιδιασμό. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει (όχι απλά καλές, αλλά πολύ) καλές επιστροφές από τον Παναθηναϊκό, κάτι που -έως τώρα τουλάχιστον- συμπεριλαμβάνεται στις αδυναμίες των πρασίνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βαλένθια σημειώνει 14.3 πόντους στο transition ανά 12.3 κατοχές με τους Σορτς (3.2π./2.5κατ.), Πουέρτο (2.1π./1.2κατ.) και Τέιλορ (2.1π./1.7κατ.) να κάνουν την διαφορά.

Τα advanced stat που «δείχνει» πολλά

Όπως είναι γνωστό, η Βαλένθια έχει την 2η καλύτερη επίθεση την Euroleague σκοράροντας κατά μέσο όρο 94.5 πόντους. Στον αντίποδα ο Παναθηναϊκός έχει την 2η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης καθώς δέχεται κατά μέσο όρο μόλις 78.4 πόντους. Όπερ και σημαίνει ότι η απόκλιση είναι τεράστια και πιο συγκεκριμένα της τάξεως των 16,1 πόντων. Δηλαδή οι «πράσινοι» καλούνται να κατεβάσουν πολύ τον μέσο όρο της ισπανικής ομάδας ή αντίθετα να ανεβάσουν την δική τους παραγωγή καθώς έχουν την 13η καλύτερη επίθεση στην Euroleague με 85.8 πόντους.

Στην Μαδρίτη, που είχε να αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση επέλεξε την 2η επιλογή. Δεν μπόρεσε να σταματήσει την παραγωγή της Ρεάλ που ήταν 1η της λίστας στην διοργάνωσης και αναγκάστηκε να βρει περισσότερες επιθετικές λύσεις σε ματς πολλών κατοχών. Πάντως υπάρχει ένα advanced stat που δείχνει την δυναμική της Βαλένθια στο επιθετικό κομμάτι.

Και αυτό έχει να κάνει με το Offensive Rating. Τι είναι αυτό; Μετράει πόσους πόντους παράγει μια ομάδα ή ένας παίκτης ανά 100 κατοχές. Και η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ είναι 2η καλύτερη της Euroleague με 101.8 πόντους, την στιγμή που ο μέσος όρος της Euroleague είναι στους 95.9. Στον αντίποδα και κάνοντας την αντιπαραβολή με τις αμυντικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού, να σημειωθεί ότι οι «πράσινοι» έχουν αντίστοιχα το 5ο καλύτερο Defensive Rating, ήτοι το πόσους πόντους δέχοντας ανά 100 κατοχές. Συγκεκριμένα το νούμερο αυτό είναι στους 88.8 πόντους, με τις δύο σερβικές ομάδες να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις με 86.2 η Παρτίζαν και 86.9 ο Ερυθρός Αστέρας.

EUROLEAGUE • 14η αγωνιστικη ΒΑΛΕΝΘΙΑ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΕΠΙΘΕΣΗ Στατιστική Κατηγορία Βαλένθια Παναθηναϊκός Πόντοι 94.5 (2η) 85.8 (13η) Αξιολόγηση (PIR) 105.2 (3η) 99.4 (7η) Επιθετικά Ριμπάουντ 15.4 (1η) 11.8 (12η) Αμυντικά Ριμπάουντ 25.2 (7η) 25.0 (8η) Συνολικά Ριμπάουντ 40.6 (1η) 36.8 (7η) Ασίστ 19.3 (11η) 18.6 (13η) Κλεψίματα 6.5 (12η) 6.7 (9η) Κοψίματα / Τάπες 1.8 (19η) 3.3 (3η) Λάθη 10.5 (1η) 13.6 (13η) Ποσοστό Δίποντων % 52.2% (18η) 56.9% (7η) Ποσοστό Τρίποντων % 37.9% (7η) 35.3% (12η) Ποσοστό Βολών % 75.0% (15η) 74.2% (16η) * Σε παρένθεση η θέση στην κατάταξη της EuroLeague (σε 13 αγώνες)