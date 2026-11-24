Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Κόμο - ΑΕΚ, το Βαλένθια - ΠΑΟ, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Elabet στις 13:30 για όλο το ρεπορτάζ από την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε στη Super League και όλα τα νέα πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο στην Ιταλία.
Αμέσως μετά, στις 18:30, ακολουθεί το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και ζωντανό σχολιασμό για όλα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Από τα ματς της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ένωσης με την Κόμο στις 22:00, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 3 League), η Μάντσεστερ Σίτι τη Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5).
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Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς, μην χάσετε το βραδινό Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ στις 23:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Elabet (13:30, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- Γαλατάσαραϊ - Άστον Βίλα (19:45, Magenta Sport 3)
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός (21:30, Nova Sports prime)
- Κόμο - ΑΕΚ (22:00, Magenta Sport 3)
- Άρσεναλ - Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 3)
- Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
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