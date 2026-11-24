Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο και το Βαλένθια - Παναθηναϊκός για τη Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Elabet στις 13:30 για όλο το ρεπορτάζ από την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε στη Super League και όλα τα νέα πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο στην Ιταλία.

Αμέσως μετά, στις 18:30, ακολουθεί το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και ζωντανό σχολιασμό για όλα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από τα ματς της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ένωσης με την Κόμο στις 22:00, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League, η Άρσεναλ υποδέχεται την Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 3 League), η Μάντσεστερ Σίτι τη Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 5).

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:30, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς, μην χάσετε το βραδινό Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ στις 23:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας