Ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά ως ένας από τους πρωταγωνιστές της Βαλένθια. Οι αριθμοί που έχουν αλλάξει, ο ρόλος που έψαχνε και όσα άφησε πίσω του.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σε ένα ματς που φέρνει αναμνήσεις από την περσινή σειρά των τελικών, την οποία οι «πράσινοι» θέλουν να σβήσουν από τη μνήμη τους. Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο Τι Τζέι Σορτς, ο γκαρντ που πέρυσι φόρεσε τα πράσινα και το καλοκαίρι έφυγε για την Ισπανία, βρίσκοντας ξανά τον εαυτό του σε μια Βαλένθια που... πετάει.

Η φετινή συνάντηση των δύο πλευρών στη Βαλένθια, έχει επομένως το δικό της ενδιαφέρον. Στην απέναντι πλευρά θα βρίσκεται ένας παίκτης που γνωρίζει καλά το περιβάλλον των «πρασίνων», αλλά πλέον παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε αφήσει στην Αθήνα. Ο Σορτς μοιάζει να έχει ξαναβρεί τον εαυτό του και η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τους αριθμούς του, αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο παίζει και τις ευθύνες που έχει αναλάβει.

Το «χρυσό» αντίο

Όταν ένας παίκτης αφήνει πίσω του ένα συμβόλαιο των 2,8 εκατομμυρίων χωρίς να διεκδικήσει αποζημίωση, δεν μιλάμε για μια τυπική λύση συνεργασίας, αλλά για μία ανάγκη αλλαγής. Ο Σορτς ποτέ δεν ταίριαξε στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν ταίριαξε στον Εργκίν Άταμαν κι ας ήταν εκείνος που τον επέλεξε ακόμα και πριν ολοκληρωθεί το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Ο Άταμαν, άλλωστε, δεν έκρυψε σε αρκετές περιπτώσεις τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση του Αμερικανού, επιλέγοντας δημόσια να σχολιάσει την αγωνιστική του εικόνα.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήρθε στο ημίχρονο του Game 5 με τη Βαλένθια. Τότε, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε χρησιμοποιήσει μια ιδιαίτερα σκληρή ατάκα για τον παίκτη του: «Όταν ήταν ο Τι Τζέι στο παρκέ, παίζαμε 4 εναντίον 5 μαζί του». Ο παίκτης, λοιπόν, που είχε αποκτηθεί για να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της περιφερειακής γραμμής του Παναθηναϊκού είχε φτάσει να γίνεται αποδέκτης κριτικής, αλλά και ο ίδιος να μην μπορεί να αποδόσει τα όσα απαιτούνταν. Είναι ολοφάνερο πως ο βραχύσωμος γκαρντ αναζητούσε να παίξει ξανά μπάσκετ με τους δικούς του όρους, αξιοποιώντας όλα τα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν τον περιζήτητο Σορτς της Παρί που μάγεψε με το... καλημέρα τη EuroLeague.

TJ Shorts. Right on time. ⏱️💥 @valenciabasket https://t.co/TgmPHe0Yun September 25, 2026

Μάλιστα, ο Τι Τζέι Σορτς αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι που πέρασε, έσπασε το συμβόλαιό του αφήνοντας πίσω ολόκληρο το ποσό που προέβλεπε η συμφωνία του (2.8 εκατομμύρια) με τους «πράσινους». Ήταν μια απόφαση που έδειξε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να αλλάξει περιβάλλον και να βρει ξανά τον εαυτό του. Βαλένθια τού έδωσε αυτό που αναζητούσε: πρωταγωνιστικό ρόλο, εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα να είναι ξανά ο παίκτης που είχε ξεχωρίσει στην Ευρώπη κι ένα συμβόλαιο κοντά στα 2.2 εκατομμύρια με τα δεδομένα να δείχνουν πως τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δικαιωθεί για την επιλογή του.

Από τους 8,1 πόντους στους 16,5 και από το 7,9 στο 20,1 PIR

Η σύγκριση της περσινής με τη φετινή σεζόν αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη μεταμόρφωση του Αμερικανού γκαρντ. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Σορτς μέτρησε 43 συμμετοχές, με 16:06 λεπτά κατά μέσο όρο. Η παραγωγικότητά του περιορίστηκε στους 8,1 πόντους, στα 1,3 ριμπάουντ και στις 2,9 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ η αξιολόγησή του έφτασε τις 7,9 μονάδες.

Στη Βαλένθια, η εικόνα είναι διαφορετική. Σε 13 αγωνιστικές της EuroLeague, ο Αμερικανός καταγράφει 16,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ ανά παιχνίδι, με 20,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ο χρόνος συμμετοχής του έχει αυξηθεί στα 23:15 λεπτά. Ο Σορτς έχει πλέον πολύ μεγαλύτερη επιρροή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Είναι ο πρώτος πασέρ της διοργάνωσης, ο έκτος σκόρερ και ο τέταρτος σε αξιολόγηση παίκτης της EuroLeague. Μάλιστα, η παρουσία του δεν περιορίζεται σε μια εντυπωσιακή στατιστική συγκομιδή. Έχει αναδειχθεί MVP του Οκτωβρίου, ενώ η σταθερότητά του τον έχει τοποθετήσει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης.

TJ Shorts aka the October MVP celebrating with the home crowd! 👏🍊 @valenciabasket @TjShorts5 https://t.co/WY51tjh7H0 — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύγκριση των ποσοστών του. Πέρυσι σούταρε με 48,6% στα δίποντα και 29,2% στα τρίποντα. Φέτος έχει ανεβάσει τις επιδόσεις του στο 53,1% και στο 47,1% αντίστοιχα, με 8/17 τρίποντα μέχρι στιγμής. Παράλληλα, διατηρεί το ποσοστό του στις βολές σε παρόμοια επίπεδα, με 74,1% έναντι 71,7% την προηγούμενη σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη αριθμός που αξίζει να σταθεί κανείς. Οι 5,8 ασίστ του συνοδεύονται από μόλις 1,8 λάθη ανά παιχνίδι, όταν πέρυσι είχε 2,9 ασίστ για περίπου 1 λάθος. Η αναλογία αυτή δείχνει έναν γκαρντ που δεν έχει απλώς περισσότερη ώρα την μπάλα στα χέρια του, αλλά διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις αποφάσεις που καλείται να πάρει. Η δημιουργία του έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα όπλα της Βαλένθια.

Κατηγορία Παναθηναϊκός (2025-26) Βαλένθια (Φέτος) Χρόνος συμμετοχής 16:06 23:15 Πόντοι (Μ.Ο.) 8,1 16,5 Ριμπάουντ (Μ.Ο.) 1,3 2,1 Ασίστ (Μ.Ο.) 2,9 5,8 Λάθη (Μ.Ο.) ~1,0 1,8 PIR (Μ.Ο.) 7,9 20,1 Δίποντα 48,6% 53,1% Τρίποντα 29,2% 47,1% Βολές 71,7% 74,1%

Για να εξηγηθεί η αλλαγή, χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πέρα από τη στατιστική. Ο Σορτς είναι ένας γκαρντ που έχει ανάγκη από ρυθμό, πρωτοβουλίες και ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση της επίθεσης, όπως έκανε με την Παρί και κάνει τώρα με τη Βαλένθια. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι με τους Ισπανούς δεν σημαίνει ότι σηκώνει μόνος του όλο το βάρος, καθώς οι Αρμόνι Μπρουκς, Νίκολα Μίροτιτς και Καμ Τέιλορ προσφέρουν πολλές και σημαντικές λύσεις με τη σειρά του.

Ο Τι Τζέι Σορτς έχει διανύσει μια διαδρομή που δεν ήταν καθόλου ευθύγραμμη. Από τη Βόννη, υπό τις οδηγίες του Τούομας Ίσαλο, στην εκτόξευσή του με την Παρί και από εκεί στην πρώτη μεγάλη μεταγραφή του σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της EuroLeague. Η περίοδος στον Παναθηναϊκό δεν εξελίχθηκε όπως είχε φανταστεί και ο ίδιος, όμως η φετινή παρουσία του στη Βαλένθια δείχνει ότι η προηγούμενη εικόνα του δεν αποτελούσε το πραγματικό ταβάνι των δυνατοτήτων του.

Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό θα αποτελέσει, λοιπόν, την πρώτη ουσιαστική απάντηση στο τι παίκτης είναι τελικά ο Τι Τζέι Σορτς και αν τελικά το «τρυφύλλι» μπορεί να τον περιορίσει από το αντίπαλο στρατόπεδο.